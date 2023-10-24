Мужчине, посадившему своего 11-летнего сына за руль, назначили наказание

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В Сочи вынесли наказание мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадил за руль своего 11-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Полицейским удалось выяснить, что 38-летний мужчина не стал садиться за руль из-за того, что был в состоянии алкогольного опьянения. Вместо этого он решил посадить на водительское место несовершеннолетнего сына, а сам сел рядом.
За такое правонарушение в отношении мужчины составлен протокол по делу о «передаче управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством». Согласно этому, отец получил штраф в размере 30 тысяч рублей.
Полицейские конфисковали автомобиль мужчины. В настоящее время он находится на спецстоянке.
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За такое правонарушение в отношении мужчины составлен протокол по делу о «передаче управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством». Согласно этому, отец получил штраф в размере 30 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова