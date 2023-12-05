Мужчины изнасиловали товарища сломанной веткой в Вологде, пострадавший умер

Игрок испанского клуба по мини-футболу «Эль Атико» Рауль Хурадо Кальво скончался в возрасте 19 лет после удара головами с соперником на матче низших дивизионов чемпионата Каталонии по мини-футболу. Об этом говорится в официальном аккаунте команды в соцсетях.