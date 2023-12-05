Мужчины изнасиловали товарища сломанной веткой в Вологде, пострадавший умер

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В Вологде мужчина умер от кровопотери после того, как друзья изнасиловали его сломанной веткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 29 августа 29-летний мужчина гулял с друзьями. Мужчины выпили, а затем поспорили. Спор перешел в драку, в ходе которой товарищи сильно избили молодого человека. А после изнасиловали его сломанной веткой прямо на улице.
От полученных травм и обширной кровопотери пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступники задержаны. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Накануне сообщалось, что в Ижевске пьяный отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу, а потом убил её мать и спрятал тело около дома. Девочка осталась дома с 27-летним Тимуром Ахтямовым. Он сильно напился, избил и изнасиловал девочку. Через несколько дней обо своем догадалась бабушка, глядя на состояние девочки. Она вызвала сотрудников полиции. Она рассказала своей дочери, матери пострадавшей о том, что случилось. Из-за этого между ними произошёл страшный конфликт, в ходе которого сожитель избил, задушил и попытался спрятать тело.
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От полученных травм и обширной кровопотери пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступники задержаны. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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Элина Позднякова