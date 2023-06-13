Мужчину подозревают в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы в Ленобласти

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Ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы в Ленинградской области
В Ленинградской области мужчину подозревают в изнасиловании девятилетней дочери его сожительницы, передаёт «РЕН ТВ».
Уточняется, что жительница посёлка Токсово Ленинградской области написала заявление в полицию. По словам женщины, её сожитель изнасиловал её девятилетнюю дочь. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Выяснилось, что подозреваемый десять лет назад был судим за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков, а спустя восемь лет его ещё раз судили за кражу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что жительница посёлка Токсово Ленинградской области написала заявление в полицию. По словам женщины, её сожитель изнасиловал её девятилетнюю дочь. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Выяснилось, что подозреваемый десять лет назад был судим за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков, а спустя восемь лет его ещё раз судили за кражу.
Яна Таёжная