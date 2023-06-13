Мужчину жестоко избили в Петербурге

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В Петербурге неизвестные жестоко избили 45-летнего мужчину
Неизвестные жестоко избили мужчину в Санкт-Петербурге, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на свой источник.
Уточняется, что происшествие произошло около 5 часов утра в понедельник, 12 июня, на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. Двое неизвестных злоумышленников сильно избили 45-летнего мужчину. Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с открытой раной грудной клетки.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что происшествие произошло около 5 часов утра в понедельник, 12 июня, на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. Двое неизвестных злоумышленников сильно избили 45-летнего мужчину. Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с открытой раной грудной клетки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная