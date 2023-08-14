МВД: Четыре человека погибли и шесть пострадали во время ДТП в Забайкальском крае

Три украинских генерала, которые обвиняются в гибели и ранении более 100 человек при обстрелах Донбасса со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), объявлены в розыск. Об этом 14 августа пишет ТАСС со ссылкой на базу МВД РФ.