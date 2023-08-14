МВД: Четыре человека погибли и шесть пострадали во время ДТП в Забайкальском крае

Фото: сайт Управления МВД РФ по Забайкальскому краю
На трассе Чита — Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка произошло ДТП, в котором погибли четыре человека и пострадали еще шестеро, включая детей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД по Забайкальскому краю.
Как сообщили в ведомстве, виновником дорожно-транспортного происшествия стал 28-летний водитель автомобиля Lancer, допустивший выезд на «встречку» и столкнувшийся там с автомобилем Honda. В результате ДТП скончались три пассажира «Хонды», включая двоих детей (которых перевозили, вопреки правилам, без удерживающих устройств), а также «один пассажир другого транспортного средства».
Ещё шесть человек оказались пострадавшими. Среди них, подчеркнули в забайкальском МВД, также имеются дети.
На месте аварии сейчас работают представители ГИБДД и следственно-оперативная группа МВД РФ по Читинскому району, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Однако уже сейчас известно, что водители обеих машинне были в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.
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Ещё шесть человек оказались пострадавшими. Среди них, подчеркнули в забайкальском МВД, также имеются дети.
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Артем Путинцев