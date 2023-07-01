МВД Дагестана раскрыло подробности о ЧП с воздушным шаром

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МВД Дагестана сообщило, что воздушный шар с четырьмя людьми на борту совершил экстренную посадку
В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что воздушный шар в Махачкале не упал, а совершил экстренную посадку, передает РИА Новости. Сообщается, что на борту воздушного шара находились четыре человека, все остались живы.
Ранее в прокуратуре республики заявили, что 1 июля в Махачкале воздушный шар с людьми на борту упал, ударившись о скалу на склоне горы Тарки-Тау.
По словам пилота воздушного шара, падения не было, так как пилот сам посадил воздушный шар.
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Ранее в прокуратуре республики заявили, что 1 июля в Махачкале воздушный шар с людьми на борту упал, ударившись о скалу на склоне горы Тарки-Тау.
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Екатерина Коршунова