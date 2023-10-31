МВД Газы: В результате ударов Израиля по лагерю Джебалия погибли 400 человек

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В результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа погибли 400 человек, об этом сообщили в МВД анклава.
«По первоначальным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых», - прокомментировали ситуацию в МВД анклава.
Ранее ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщила о ведении «ожесточенных боевых действий в глубине сектора Газа». По словам ЦАХАЛ, они атаковали форпост ХАМАС на севере сектора Газа, после чего армия вступила в схватку с палестинскими боевиками. Израиль утверждает, что в настоящий момент убиты «десятки боевиков».
Напомним, агентство Reuters уже заявляло, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
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