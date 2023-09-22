«МВД медиа»: Организатору наркомаркета в Хабаровском крае дали 15 лет колонии

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Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес обвинительный приговор организатору бесконтактного наркомаркета. 26-летний мужчина получил 15 лет колонии особого режима за то, что создал онлайн-площадку по продаже синтетических наркотиков за то время, пока отбывал тюремный срок по другому делу. Об этом сообщает портал «МВД медиа».
Помимо 15-летнего срока, лидер организованной преступной группы также получил 700 тыс. рублей штрафа. Его подельник «отделался» сроком в 6,5 лет в колонии строгого режима. Еще один участник группы уже отбывает наказание, а четвертыйждёт, пока закончится предварительное следствие.
Как следует из материалов уголовного дела, всего полицейскими были задержаны трое участников и руководитель интернет-магазина. Для легализации полученных за проданные наркотики денег преступники создали виртуальный криптокошелёк, на котором денежные средства переводились в криптовалюту, а далее переводились на банковские счета соучастников с последующим обналичиванием.
При обыске у членов преступной группы было обнаружено и изъято более 2 кг «синтетики», а также недвижимое имущество, мебель, украшения и автомобиль. Всё это, как и полученные от преступной деятельности группы 10 млн рублей уже обращено в доход государства.
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