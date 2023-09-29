На Сахалине в страшном ДТП погибли два человека, ещё четверо госпитализированы

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На Сахалине произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате дорожного происшествия два человека погибли, ещё четверо в настоящее время госпитализированы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.
В Макаровском районе столкнулись Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla. 49-летний пассажир автомобиля Corolla скончался до приезда медиков, 33-летний пассажир Corolla Fielder умер позже в машине скоро помощи от полученных травм.
Ещё четыре участника аварии получили различные травмы, их госпитализировали.
Предварительно, причиной ДТП стал выезд автомобиля Toyota Corolla на встречную полоса. По факту инцидента проводиться проверка.
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Диана Аванесян