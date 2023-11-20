МВД объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Попко

Фото: iStock/Dzurag
Российское министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко, такие данные следуют из базы МВД России.
«Сергей Попко, 13.2.1961. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - говорится в базе розыска.
Сейчас Попко является главой администрации Киева.
Читайте также:
В Москве задержан экс-глава службы принудительного исполнения Армении Погосян
МВД объявило российскую журналистку Лойко в федеральный розыск
МВД объявило в розыск экс-зампреда ЦБ, а ныне иноагента Сергея Алексашенко*
Элина Позднякова