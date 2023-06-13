МВД РФ начало проверку блогера Ивангая

Фото: iStock/Rawf8
Ивангая проверяют на предмет националистических высказываний
Популярного блогера украинского происхождения Ивангая (настоящее имя – Иван Рудской) проверят на предмет националистических высказываний, сообщает Telegram канал Mash.
Рудской покинул Россию еще в 2021 году. Он пробовал вести трансляции на украинском языке, однако, таких новшеств не оценила его огромная российская аудитория, и блогеру пришлось вновь переключиться на русский.
Ранее в полицию на контентмейкера грозилась заявить Екатерина Мизулина, из-за его рекламы онлайн-казино.
Сейчас же проверку в отношении Ивангая инициировало МВД. По информации СМИ, причиной тому стали неоднократные националистические высказывания блогера, в том числе, его злостные выступления против проведения СВО, а также видеоролик, на котором он сжигает двухтысячную купюру, полагая, что на ней изображен Крымский мост.
Ранее «Радио 1» сообщало, что блогер и стендап-комик Данила Поперечный начал продавать свое российское имущество.
Рудской покинул Россию еще в 2021 году. Он пробовал вести трансляции на украинском языке, однако, таких новшеств не оценила его огромная российская аудитория, и блогеру пришлось вновь переключиться на русский.
Сейчас же проверку в отношении Ивангая инициировало МВД. По информации СМИ, причиной тому стали неоднократные националистические высказывания блогера, в том числе, его злостные выступления против проведения СВО, а также видеоролик, на котором он сжигает двухтысячную купюру, полагая, что на ней изображен Крымский мост.
Ранее «Радио 1» сообщало, что блогер и стендап-комик Данила Поперечный начал продавать свое российское имущество.
Евгения Парфентьева