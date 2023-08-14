МВД РФ объявило в розыск трёх украинских генералов

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Три украинских генерала, которые обвиняются в гибели и ранении более 100 человек при обстрелах Донбасса со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), объявлены в розыск. Об этом 14 августа пишет ТАСС со ссылкой на базу МВД РФ.
Ранее МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Соответствующая информация внесена в базу данных ведомства. А в мае 2023 года в розыск также были объявлены три украинских генерала, в том числе первый замначальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник.
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Артем Путинцев