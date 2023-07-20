В Крыму сбили украинский беспилотник

Фото: сайт Кремля
Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что в центральной части Крыма силами ПВО сбит украинский беспилотник.
Аксёнов обратился к жителям республики и попросил сохранять спокойствие. Он также обратил внимание на то, что доверять стоит только проверенным информационным источникам. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.
Читайте также:
«Суспильне»: В Сумах прозвучали взрывы и сработала ПВО
Зеленский потребовал дополнительные системы ПВО после ударов по Одессе
Кличко: В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО
Анастасия Крестьянова