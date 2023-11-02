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МВД: Семью мигрантов, сын которых избил мальчика, выдворят из России

02 ноября 2023, 19:02
Фото: iStock/mrohana

Фото: iStock/mrohana

Из России выдворят семью мигрантов, сын которых избил мальчика в школе Нижнего Новгорода, об этом сообщили в пресс-службе областного ГУМВД.
Внимание к семье иностранных граждан было привлечено около недели назад. Тогда в социальных сетях распространился ролик из нижегородской школы, на котором восьмиклассник жестоко избивает мальчика помладше.

После проверки выяснилось, что семья восьмиклассника находится на территории России незаконно. В настоящий момент родители подростка помещены Центр временного содержания иностранных граждан ГУМВД России по Нижегородской области.


По информации источника «РИА Новости», семья приехала в Россию из Азербайджана.

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#проверки
#мигранты
#школа
#нижний новгород
#избиение
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Бывшего ярославского депутата арестовали на два месяца за поджог ресторана
02 ноября 2023, 19:21

Фото: iStock/YakobchukOlena

Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца бывшего депутата Дмитрия Соколова, которого обвиняют в поджоге ресторана, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 30 октября он закинул коктейль Молотова в ресторан «Сквер 20/10». В результате 37-летняя женщина получила серьезные ожоги. После этого Соколов попытался сбежать из города. Его задержали на трассе «Холмогоры» по пути в Москву.

По словам адвоката Соколова, у бывшего депутата есть личный конфликт с владельцами заведения. Он полностью признает вину в порче чужого имущества, однако, обвинения в покушении на убийство отрицает. Он утверждает, что просто не заметил сидящих в ресторане людей.

Защита Соколова ходатайствовала о домашнем аресте для подсудимого, в частности потому, что у него есть двое малолетних детей. Однако, бывшего депутата все же отправили в СИЗО на два ближайших месяца.

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#убийство
#конфликт
#ожоги
#сизо
#ресторан
#депутат
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В Крыму следователи проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду
02 ноября 2023, 19:18

Фото: iStock/kieferpix

Следователи инициировали проверку информации о ребенке, который проглотил иглу в одном из детских садов Ленинского района Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ. ЧП случилось в детском саду Ленинского района.

В социальных сетях распространилась информация о том, что 6-летний мальчик на полу в одной из комнат детского сада нашёл иголку и проглотил её. Ему своевременно оказали медицинскую помощь.

При подтверждении информации следователи дадут оценку действиям персонала детсада. Прокуратура тоже начала проверку.

Ранее сообщалось, что четырёхлетний ребёнок в Польше принёс в детский сад самокрутку с марихуаной. Об этом в беседе с журналистами сообщила представитель местной полиции Магдалена Гонсовская.

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#детский сад
#крым
#дети
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В питерском метро мужчина начал душить девушку из-за мата
02 ноября 2023, 19:02

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В Санкт-Петербурге мужчина схватил за горло девушку в метро и начал её отчитывать за использование обсценной лексики.
Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Этот случай произошёл в час пик на станции «Василеостровская». Не обращая внимания на очевидцев на эскалаторе, мужчина схватил девушку с розовыми волосами за шею и отчитал её.

«Матом не ори, поняла?! Это Питер, а не Украина!» —говорил он, продолжая душить девушку.
Школьница утверждает, что она и её спутники разговаривали и смеялись, а незнакомцу не понравилось, что в речи подростков звучит мат. За каждое повторное использование нецензурных слов и выражений мужчина с большей силой сжимал руку на шее школьницы.

В итоге блюститель нравов скрылся в толпе. У девушки после встречи с ним остались боль в горле и «неприятный осадок».

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#санкт-петербург
#метро
#нападение
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В Красноярском крае в аварии со скорой погибла фельдшер
02 ноября 2023, 18:37

Фото: istockphoto/Apriori1

Фельдшер погибла в машине скорой помощи, которая вылетела с трассы под Красноярском.
В аварии пострадали пациентка и водитель, информирует региональный главк МВД.

Днём на автодороге Р-255 «Сибирь» 62-летний водитель спецтранспорта ехал со стороны города Ачинска в сторону поселка Козулька. На 705-м км мужчина не справился с управлением. Он зацепил разделительный прямолинейный брус. Машина съехала с трассы и опрокинулась.

47-летняя фельдшер скорой помощи скончалась на месте ДТП. Водитель и 54-летняя пациентка доставлены в Ачинскую районную больницу.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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#скорая помощь
#дтп
#авария
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Красный полумесяц обвинил Израиль в обстреле машины скорой помощи
Красный полумесяц: Израиль открыл огонь по машине скорой помощи в Палестине
02 ноября 2023, 18:26

Фото: iStock/maxim4e4ek

Израиль открыл огонь по машине скорой помощи палестинского Красного полумесяца. Об этом сообщили в организации.
Отмечается, что парамедики получили ранения.

Ранее сообщалось, что число жертв палестино-израильского конфликта в секторе Газа увеличилось до 9 061, раненых — до 32 тысяч.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#мид
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#оон
#парламент
#израиль
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В деле об убийстве главного судебного пристава Рязани появилась новая версия
02 ноября 2023, 18:23

Фото: iStock/Savusia_Konstantin

У погибшего Сергея Калужского могли быть проблемы с коллекторскими агентствами.
Shot пишет, что сегодня Калужский должен был явиться в суд в качестве ответчика. Местные коллекторы не довольны тем, что приставы бездействовали и не давали взыскивать с должников деньги по нескольким исполнительным производствам. В данный момент допрашивают сотрудников компаний истцов-коллекторов, судившихся с убитым, среди них «Сатис консалтинг», «Первое клиентское бюро», «Центр взыскания долгов», а также «Стабильность бизнеса».

По другой версии, киллер может быть одним из должников, у которого приставы списали деньги.

По области разослана ориентировка на киллера, подкараулившего жертву вечером рядом с его домом. Убийца приехал к месту на велосипеде. Он был одет в чёрную одежду, лицо скрыл под маской, а на плече у него висело оружие — предварительно, АК-47. После трёх выстрелов в Калужского он быстро скрылся.

Сергея Калужского назначили на должность главы отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району недавно. Ранее он руководил отделением по взысканию административных штрафов. Сергей Калужский был женат, у него остались двое детей-школьников.

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В Татарстане арестовали священника по делу об убийстве жены
#рязанская область
#убийство
#новости
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Суд арестовал на два месяца жителя Ялты, который следил за депутатом Царёвым
02 ноября 2023, 17:43

Фото: iStock/BrianAJackson

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца жителя Ялты, который подозревается в слежке за бывший депутатом Верховной рады Олегом Царёвым, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Напомним, в ночь на 27 октября на Царёва было совершено покушение. В политика стреляли. Нападение произошло в санатории имени Кирова в Ялте, где Царёв проживает.

31 октября ФСБ задержала координатора покушения. Он признался, что выполнял указания украинских спецслужб и даже устроился работать в санаторий, в котором жил Царёв, чтобы спланировать нападение детально.

«Задержанный житель Ялты, который организовал слежку за Царевым, Киевским райсудом Симферополя взят под стражу на два месяца», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства, знакомый с ситуацией. 

Отметим, что по информации ФСБ Царёв находится в удовлетворительном состоянии и идёт на поправку.

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#нападение
#санаторий
#фсб
#покушение
#сизо
#депутат
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В Татарстане арестовали священника по делу об убийстве жены
02 ноября 2023, 16:39

Фото: iStock/Photoboyko

Нижнекамский городской суд Республики Татарстан арестовал запрещенного в священнослужении клирика Чистопольской епархии Михаила Зубарева по подозрению в убийстве жены, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей суда.
Напомним, трагедия произошла 31 октября в поселке Красный Ключ. Священнослужитель отрезал своей супруге голову на глазах их восьмилетней дочери и положил её в морозилку. Ужасную картину обнаружил старший сын пары, пришедший домой через пару часов после случившегося. 

«Подожди, 10 дней пройдет, и она сама оживет», - сказал священнослужитель сыну.

Незадолго до этого, 17 октября, Зубарева отстранили от службы, сославшись на странности в его поведении, «заставляющих усомниться в его психическом здоровье».

Священника поместили в следственный изолятор на два месяца - до 31 декабря. 

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#трагедия
#сын
#татарстан
#священник
#убийство
#сизо
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Фанатка секс-вечеринок из Ленобласти обвинила сантехника в изнасиловании
02 ноября 2023, 16:30

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фанатка секс-вечеринок из Ленинградской области обвинила сантехника в изнасиловании, однако экспертиза показала, что девушка лжет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что инцидент произошел в деревне Васкелово Всеволожского района. 28-летняя девушка утверждает, что её гражданский муж вызвал на дом сантехника, который приехал в тот момент, когда девушка была дома одна. По ее словам, мужчина работал и при этом выпивал алкоголь. В это время к сантехнику приехал на помощь его напарник тоже вместе со спиртным. 

Когда вся работала была сделана, мастер, приехавший первым, уснул. А его напарник стал приставать к девушке, однако она не растерялась и выгнала их из дома, после чего провалилась в сон. Когда девушка очнулась, то почувствовала сильную боль в области половых органов, также она обнаружила на шее раны и сорванную цепочку.

Пострадавшая вызвала полицейских и заявила об изнасиловании. Сотрудники правоохранительных органов нашли и допросили сантехников. Со слов работников, хозяйка квартиры все придумала. После чего любительница секс-вечеринок сдала анализы для экспертизы, чтобы наказать горе-насильников. Однако никаких чужих биоматериалов найдено не было.

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