МВД: Семью мигрантов, сын которых избил мальчика, выдворят из России

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Из России выдворят семью мигрантов, сын которых избил мальчика в школе Нижнего Новгорода, об этом сообщили в пресс-службе областного ГУМВД.
Внимание к семье иностранных граждан было привлечено около недели назад. Тогда в социальных сетях распространился ролик из нижегородской школы, на котором восьмиклассник жестоко избивает мальчика помладше.
После проверки выяснилось, что семья восьмиклассника находится на территории России незаконно. В настоящий момент родители подростка помещены Центр временного содержания иностранных граждан ГУМВД России по Нижегородской области.
По информации источника «РИА Новости», семья приехала в Россию из Азербайджана.
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После проверки выяснилось, что семья восьмиклассника находится на территории России незаконно. В настоящий момент родители подростка помещены Центр временного содержания иностранных граждан ГУМВД России по Нижегородской области.
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Евгения Парфентьева