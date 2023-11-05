МВД: Три человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой под Красноярском

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На улице Чернышевского в Красноярске столкнулись автобус и легковой автомобиль Lada Priora, в результате погибли три человека и пострадал один. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по Красноярскому краю.
«В результате аварии до приезда скорой медицинской помощи на месте происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. С тяжелыми травмами в медицинское учреждение госпитализирован еще один пассажир Lada», — отметили в краевой полиции (цитата по ТАСС).Как рассказал собеседник агентства, «Лада» была на летней резине, что в данное время года запрещено правилами дорожного движения. В результате водитель автомашины не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом. Инцидент произошел около двух часов ночи по местному времени (шести утра по московскому).
Ранее сообщалось, что В Ставропольском крае на трассе столкнулись газель и легковой автомобиль. Четыре человека, среди них ребенок, скончались на месте. РЕН ТВ пишет, что водитель грузовика не уступил дорогу, в него влетела «Лада». Предполагаемый виновник и пассажир госпитализированы.
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Артем Путинцев