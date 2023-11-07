Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ МВД Украины объяснило гибель помощника главкома ВСУ Залужного игрой с гранатами

МВД Украины объяснило гибель помощника главкома ВСУ Залужного игрой с гранатами

МВД Украины: Помощник Залужного подорвался, показывая сыну гранату
07 ноября 2023, 06:46

Помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб от гранаты, подаренной коллегой. Об этом написал министр внутренних дел страны Игорь Клименко в своём Телеграм-канале.
По словам министра, 39-летний майор принёс домой подарок, полученный от одного из коллег в честь дня рождения. Им оказалась коробка с гранатами западного образца, которые военный захотел показать тринадцатилетнему сыну.

Подросток начал играться с боеприпасом, но Чистяков отобрал у него гранату. Вероятно, он выдернул кольцо, и после этого раздался взрыв.


Полиция на месте происшествия обнаружила ещё пять таких гранат. Они будут отправлены на экспертизу.

Читайте также:

В Новосибирске мужчине проткнули голову вилами

В Улан-Удэ локализовали пожар в ТЦ

На Сахалине большое дерево упало на автомобиль с девушкой
#взрыв
#происшествия
#подарок
#украина
Читайте нас в
Стало известно о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе
Yle: В Финском заливе поврежден российский кабель связи, идут ремонтные работы
07 ноября 2023, 07:07

Фото: istock /Dikuch

По полным издания Yle, компания «Ростелеком» уведомила власти Финляднии, что на дне Финского залива обнаружено повреждение российского кабеля связи «Балтика». Ремонт этого кабеля уже обсуждается между «Ростелекомом» и финскими властями. После согласования с Хельсинки российская сторона приступила к ремонту.
Кабель «Балтика» является кабелем связи длиной около 1 тысячу километров между Сантк-Петербургом и Калининградом и пролегающий через экономические зоны Финляндии и Швеции. 

Сейчас исправлением повреждений на объекте занимается судно «Спасатель Карев», которое сопровождает корабль береговой охраны Финляндии.

Предварительно, канал перебили вместе с газопроводом Balticconnector и и телекоммуникационным подводным кабелем между Швецией и Эстонией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взрыв «Северных потоков» исторически мог бы явиться поводом для войны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:   

В Уссурийске неизвестные обстреляли внедорожник, водитель погиб

Помощник главкома ВСУ Залужного убит взрывом гранаты у себя дома

В Оренбургской области пьяный водитель убил табун из 14 лошадей
#ремонт
#судно
#корабль
#аварии
#взрыв
Читайте нас в
В Новосибирске мужчине проткнули голову вилами
07 ноября 2023, 06:04

Фото: iStock/Dzurag

В Новосибирске СК расследует уголовное дело о покушении на убийство. 54-летнему мужчине на автостоянке воткнули вилы в голову, пишет РИА Новости.
Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) ранее сообщала о необычном случае работы спасателей, которые были вынуждены распиливать зубья сельскохозяйственных вил, которые прошли сквозь голову пациента одной из городских больниц.

«Заельцовским межрайонным следственным отделом города Новосибирск следственного управления СК РФ по Новосибирской области расследуется уголовное дело по покушению на убийство», — цитирует агентство слова представителя следственного комитета.

Предварительно, 3 ноября в Калининском районе Новосибирска на автостоянке произошёл конфликт между знакомыми мужчинами. В ходе ссоры один из них нанёс другому множественные удары, задев жизненно-важные органы.

Читайте также:

В Улан-Удэ локализовали пожар в ТЦ

На Сахалине большое дерево упало на автомобиль с девушкой

В Уссурийске неизвестные обстреляли внедорожник, водитель погиб
#убийство
#дело
#конфликт
#автомобиль
#уголовное дело
#ск рф
Читайте нас в
В Улан-Удэ локализовали пожар в ТЦ
МЧС: пожар в ТЦ в Улан-Удэ локализовали на около 22 тысячах квадратных метров
07 ноября 2023, 05:37

Фото: iStock/Diy13

Пожар в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ удалось локализовать на площади около 22 000 квадратных метров, сообщили в телеграм-канале МЧС России.
Ночью во вторник МЧС объявило о возгорании кровли ТЦ «Гвоздь» в Октябрьском районе Улан-Удэ. Площадь пожара на тот момент составляла 10 000 квадратных метров. По предварительным данным, шесть человек смогли самостоятельно эвакуироваться, информации о пострадавших не поступало. Кроме того, часть кровли частично обрушилась.

Пожар был локализован, и его площадь увеличилась примерно до 22 000 квадратных метров. На месте происшествия работают 126 пожарных и 32 единицы техники.

Читайте также:

Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж

При пожаре в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ частично обрушилась крыша

В поселке Седово в ДНР начался пожар
#мчс
#пожар
#человек
#тц
#происшествия
#днр
Читайте нас в
На Сахалине большое дерево упало на автомобиль с девушкой
07 ноября 2023, 05:28

Фото: iStock/Elen11

В Сахалинской области произошло ЧП в городе Холмск. В понедельник, 6 ноября, большое дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. Соответствующие кадры публиковались в социальных сетях.
По информации Телеграм-канала Sakhalin_dtp, в машине в момент падения дерева находилась девушка. В результате инцидента она не пострадала.

Очевидцы рассказали, что дерево упало из-за сильного ветра, помяв задний бампер и крышу автомобиля. Также в машине разбиты окна.

Читайте также:

В Уссурийске неизвестные обстреляли внедорожник, водитель погиб

Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешёл с крыши на верхний этаж

В Оренбургской области пьяный водитель убил табун из 14 лошадей
#дерево
#водитель
#девушка
Читайте нас в
В Уссурийске неизвестные обстреляли внедорожник, водитель погиб
СК: В Уссурийске неизвестные обстреляли внедорожник, водитель погиб
07 ноября 2023, 04:44

Фото: iStock/maxim4e4ek

В приморском городе Уссурийск при обстреле автомобиля Land Cruiser со стороны неустановленных лиц погиб мужчина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СУ СК РФ.
«6 ноября возле магазина на Владивостокском шоссе в городе Уссурийске неизвестный произвел выстрелы в 29-летнего водителя автомобиля Land Cruiser, в результате последний скончался от полученных ранений», — проинформировали в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство) УК РФ.

Читайте также:

Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешёл с крыши на верхний этаж

В Забайкалье рабочий погиб, упав с высоты во время ремонта в шахте

В Москве школьник порезал отцу лицо
#убийство
#дело
#уголовное дело
#следователи
#ск
#рф
Читайте нас в
Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж
В Улан-Удэ огонь в ТЦ перешел с крыши на верхний этаж
07 ноября 2023, 03:40

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ распространился с крыши на верхний этаж, передает РИА Новости.
Предварительно сообщалось, что МЧС отмечало горение кровли на площади 10 тысяч квадратных метров, и по данным ведомства, шесть человек самостоятельно покинули здание. Пока информации о пострадавших нет.

На данный момент над крышей торгового центра поднимаются значительные клубы черного дыма. Пожар также охватил часть четвертого этажа около одного из входов в здание.

Внутри здания расположены несколько мебельных центров, а также торговые площади и кафе. Там также находится центр обслуживания энергоснабжения.

Читайте также:

При пожаре в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ частично обрушилась крыша

Babr Mash: В иркутском СНТ из-за мощного пожара дотла сгорели три дома

В результате атаки ВСУ в Донецке прогремели взрывы и разгорелся крупный пожар
#мчс
#пожар
#кафе
#снт
#взрывы
#человек
#здание
#тц
#всу
Читайте нас в
Помощник главкома ВСУ Залужного убит взрывом гранаты у себя дома
Страна: помощник Залужного Честяков погиб при взрыве гранаты у себя дома
06 ноября 2023, 21:48

Фото: iStock/ovbelov

Помощник главнокомандующего Валерия Залужного Геннадий Честяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Об этом сообщает Страна.
Сообщается, что тринадцатилетний сын погибшего тяжело ранен и был госпитализирован. По данным издания, во время взрыва в этот момент в доме находились жена и дочь Честякова. По предварительной информации, они не пострадали.

Отмечается, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уже подтвердил смерть своего помощника.

Ранее сообщалось, что бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным стал публичным. 

Читайте также:

В Киеве заговорили о конфликте Зеленского с Залужным

Times: Зеленский и Залужный разошлись во мнениях о завершении наступления ВСУ

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский отдает приказы, которые ВСУ не могут выполнить
#смерть
#всу
#зеленский
#сын
Читайте нас в
Генсек ООН рассказал о потерях организации при эскалации в секторе Газа
Гутерриш: при операции в Газе погибло наибольшее число сотрудников в истории ООН
06 ноября 2023, 21:24

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли больше сотрудников ООН, которые специализируются на оказании помощи, нежели за любой другой период в истории всемирной организации. Об этом Гуттериш сообщил, выступая на пресс-конференции, посвященной актуальным событиям на Ближнем Востоке.
Ранее Международная федерация журналистов (IFJ) в совместном с еще 70 международными журналистскими ассоциациями заявлении призвала Израиль принять конкретные меры по защите и обеспечению безопасности журналистов в зоне конфликта. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

В Британии заявили о провале визита Блинкена на Ближний Восток

Федерация журналистов IFJ призвала Израиль прекратить «бойню» сотрудников СМИ

Израиль за сутки нанес удары по 450 военным объектам ХАМАС в Газе
#операция
#израиль
#армия
#министр
#меры
Читайте нас в
В Оренбургской области пьяный водитель убил табун из 14 лошадей
06 ноября 2023, 19:30

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Табун из 14 лошадей погиб после наезда внедорожника Toyota Land Cruiser в Оренбургской области.
По данным полиции, ЧП случилось рядом с селом Тасбулак Новоорского района. 39-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser наехал на табун лошадей, принадлежавший одному из местных жителей.

В результате аварии все животные погибли. Водителя с переломом нижней челюсти и травмами лица госпитализировали. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой. 

Обстоятельства происшествия выясняют. 

Читайте также:

В Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля

Китай ответил на угрозы Байдена ввести санкции из-за панголинов

ABC: Около 200 роботов-волков установили в Японии для устрашения диких зверей
#дтп
#аварии
#животные
Читайте нас в
Достижения.рф