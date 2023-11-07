МВД Украины объяснило гибель помощника главкома ВСУ Залужного игрой с гранатами

По полным издания Yle, компания «Ростелеком» уведомила власти Финляднии, что на дне Финского залива обнаружено повреждение российского кабеля связи «Балтика». Ремонт этого кабеля уже обсуждается между «Ростелекомом» и финскими властями. После согласования с Хельсинки российская сторона приступила к ремонту.