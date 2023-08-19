МВД Украины: взрыв под Киевом прогремел на складе криминалистического центра

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что пожар произошел на складе экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД в Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Клименко отметил, что в результате взрыва ест пострадавшие. Он добавил, что пожар локализован.
По предварительной информации, на месте инцидента проводилась экспертиза взрывоопасных предметов, когда произошел взрыв.
Напомним, в субботу, 19 августа, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожаре в городской промзоне. Виталий Кличко проинформировал, что ЧП случилось на участке, находящемся на балансе области. На месте работают оперативные службы.
Ранее 2500 человек эвакуировали из-за пожара на подземной парковке «Ашана» в Москве на Кантемировской.
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По предварительной информации, на месте инцидента проводилась экспертиза взрывоопасных предметов, когда произошел взрыв.
Ранее 2500 человек эвакуировали из-за пожара на подземной парковке «Ашана» в Москве на Кантемировской.
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Екатерина Коршунова