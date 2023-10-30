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МВД: В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках в Махачкале

30 октября 2023, 22:05
Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

В Дагестане задержали 83 человека, которые принимали участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов. Несколько человек пострадали, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

При этом, в МВД сообщили о проведении более 50 обысков, изъятии техники и телефонов с видеодоказательствами причастности к погромам в аэропорту Махачкалы. По утверждению представителей ведомства, в данный момент оперативная обстановка в регионе находится под полным контролем правоохранительных органов.


Представители министерства также предупредили, что любые попытки дестабилизировать ситуацию в республике будут незамедлительно пресечены.

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#дагестан
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#задержание
#аэропорт
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В ДНР задержаны двое военных, подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек
30 октября 2023, 21:58

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В городе Волноваха задержали двух военнослужащих-контрактников, подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек, об этом сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале.
Напомним, 28 октября в городе Волноваха двое вооруженных мужчина расстреляли семью из девяти человек. При этом, информации «Известий», в доме собрались родственники на праздник. Соседи рассказали, что семья является благополучной. По информации РЕН ТВ, тела обнаружили в разных комнатах в своих кроватях.

«В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления», - прокомментировали ситуацию представители СК. 

Отмечается, чтоб оба задержанных — военнослужащие-контрактники с Дальнего Востока.

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#семья
#ск
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#следственный комитет
#военные
#задержание
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Во Франции задержан совладелец консорциума «Альфa-Групп» Алексей Кузьмичев
Le Monde: во Франции задержан сооснователь «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев
30 октября 2023, 21:51

Фото: iStock/Rawf8

Во Франции задержан совладелец «Альфa-Групп» Алексей Кузьмичев. Его задержали в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций. Об этом сообщает Le Monde.
Сообщается, что в объектах недвижимости, которые принадлежат Кузьмичеву, были проведены обыски, в том числе на его вилле в Сен-Тропе и в парижской квартире. В результате проверки было найдено несколько пачек с деньгами. Отмечается, что порядка ста человек участвовали в проведении обысков. 

Напомним, в августе этого года Минфин США решил включить в санкционный реестр российских предпринимателей Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Соответствующий документ размещен на сайте американского ведомства.

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#фрг
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СК: Жителя Удмуртии арестовали за расправу над 60-летним отчимом
30 октября 2023, 20:54

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Удмуртии арестовали мужчину, который зарезал своего 60-летнего отчима, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на СКР.
По информации следствия, 27 октября между 43-летним обвиняемым и 60-летним отчимом возник бытовой конфликт, на почве взаимной неприязни, в результате которого пасынок ударил мужчину ножом в живот и бедро. 

От полученных травм мужчина скончался. 

На 43-летнего мужчину возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Суд Удмуртии уже принял решение об аресте обвиняемого.

При этом, следователям предстоит провести еще ряд необходимых экспертиз: медицинскую, криминалистическую и психиатрическую судебную.

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#суд
#убийство
#конфликт
#уголовное нож
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Тело мужчины с ножевыми ранениями найдено в квартире в подмосковных Химках
30 октября 2023, 20:24

Фото: iStock/zoka74

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире на Ленинградской улице в Химках. Об этом РЕН ТВ сообщил источник.
Отмечается, что погибшим оказался 47-летний гражданин России. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и детали происшествия устанавливаются. 

Ранее сообщалось, что три человека получили ножевые ранения из-за бытового конфликта, который произошел на юге российской столицы.  35-летний местный житель в ходе конфликта нанес ножевой удар троим мужчинам, возраст которых составил 21, 22 и 53 лет. Подозреваемого задержали, в его квартире обнаружены 10 ножей.

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#удар
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Россиянина будут судить за страшное преступление, которое он совершил 27 лет назад
Жителя Калининградской области осудят за убийство, совершенное им в 1996 году
30 октября 2023, 20:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Жителя Калининградской области будут судить за убийство, которое он совершил в 1996 году, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ.
По информации следствия, в ночь на 7 июля 1996 года обвиняемый пришёл в гости к женщине, с которой он познакомился накануне. Вместе они распивали спиртные напитки, а затем начали конфликтовать, в результате чего мужчина задушил знакомую галстуком. После он пошёл в соседнюю комнату, где находились две дочери убитой. Сперва он накинул галстук на шею десятилетней и изнасиловал её, а затем сделал то же самое с пятнадцатилетней.

Выжить удалось только младшей дочери, однако, описать преступника она не смогла. 

Установить вину убийцы, которому сейчас 52 года, удалость только 27 лет спустя. Его обвиняют по статье «Умышленная расправа при отягчающих обстоятельствах, сопряженная с изнасилованием двух лиц». Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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#суд
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#убийство
#изнасилование
#следственный комитет
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СК: В Подмосковье арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину и девушку
30 октября 2023, 19:38

Фото: iStock/BrianAJackson

В Московской области арестовали мужчину, который пытался изнасиловать женщину и несовершеннолетнюю девушку, об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По информации СМИ, сперва задержанный напал на 32-летнюю жительницу Балашихи. Это произошло 14 сентября. К счастью, женщине удалось отбиться от преступника и сообщить в полицию.

7 октября он совершил нападение на 17-летнюю девушку. Несовершеннолетней также удалось выскочить на дорогу и попросить о помощи. 

Следователи арестовали 21-летнего гражданина Таджикистана. Его обвиняют в двух покушениях на изнасилование.

В СК также отметили, что мужчина находится на территории Российской Федерации легально.

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#арест
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В Санкт-Петербурге женщина потеряла паспорт и стала женой африканца
30 октября 2023, 19:36

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Питерская прокуратура провела проверку исполнения требований миграционного законодательства после заключения брака между петербурженкой и африканцем.
«Лента.ру» сообщает, что петербурженка утверждает, что в брак не вступала, а мужа даже не знает. За неделю до подачи заявления в ЗАГС девушка потеряла паспорт. А 21 января 2022 года, в день заключения брака, новый документ ещё не был готов. Молодожёнов зарегистрировали на основании утерянного паспорта.
 
В прокуратуре заявили, что брак заключили фиктивно для получения российского гражданства. В суд направлено заявление о признании брака недействительным.

Ранее сообщалось, что китаянка тайно вышла замуж за троих мужчин, чтобы получить деньги и подарки.  South China Morning Post (SCMP) пишет, что 35-летняя женщина по фамилии Чжоу из Цзянсу была в браке и воспитывала дочь. При этом она начала встречаться с другими мужчинами. Муж не подозревал о её романах, потому что много работал и редко бывал дома.

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#санкт-петербург
#брак
#свадьба
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В Уфе дети отравились на празднике в развлекательном центре
30 октября 2023, 19:02

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Детям потребовалась медицинская помощь. Сейчас они проходят лечение амбулаторно.
В Уфе дети отравились на празднике, проходившем в развлекательном центре, сообщает прокуратура Республики Башкортостан.
 
В одном из городских детских развлекательных центров во время праздника несколько детей после еды почувствовали недомогание.
Прокуратура Октябрьского района начала проверку.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области произошла вспышка норовируса среди школьников. С проблемой столкнулись ученики и сотрудники школы №1 им. В. П. Екимецкой. Всего с 26 октября зафиксирован 91 случай. Все заболевшие получают лечение и находятся под медицинским наблюдением.

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Число госпитализированных детей, отравившихся на фестивале в Перми, достигло 19

СК завел дело после отравления 15 детей на цирковом фестивале в Перми
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#отравление
#торговый центр
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В ДНР разыскивают двух мужчин, подозреваемых в расстреле семьи из девяти человек
30 октября 2023, 18:48

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Донецкой Народной Республике разыскивают двух мужчин, подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на региональные правоохранительные органы.
По информации СМИ, 28 октября в городе Волноваха двое вооруженных мужчина расстреляли семью из девяти человек. Отмечается, что двое убитых - несовершеннолетние.

По информации «Известий», в доме собрались родственники на праздник. Соседи рассказали, что семья является благополучной. По информации РЕН ТВ, тела обнаружили в разных комнатах в своих кроватях.

Правоохранители ДНР не исключают, что виновны в убийстве могут быть военные. 

Подозреваемым на вид примерно по тридцать лет. Они оба высокие и худощавые, передвигаются на мотоцикле красно-белого цвета. При себе мужчины имеют автоматы. 

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#семья
#военные
#днр
#тела
#убийство
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