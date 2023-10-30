МВД: В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках в Махачкале

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В Дагестане задержали 83 человека, которые принимали участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов. Несколько человек пострадали, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.
При этом, в МВД сообщили о проведении более 50 обысков, изъятии техники и телефонов с видеодоказательствами причастности к погромам в аэропорту Махачкалы. По утверждению представителей ведомства, в данный момент оперативная обстановка в регионе находится под полным контролем правоохранительных органов.
Представители министерства также предупредили, что любые попытки дестабилизировать ситуацию в республике будут незамедлительно пресечены.
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При этом, в МВД сообщили о проведении более 50 обысков, изъятии техники и телефонов с видеодоказательствами причастности к погромам в аэропорту Махачкалы. По утверждению представителей ведомства, в данный момент оперативная обстановка в регионе находится под полным контролем правоохранительных органов.
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Евгения Парфентьева