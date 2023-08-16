МВД: В Калмыкии задержали лидера и 12 участников группировки АУЕ*

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В Калмыкии задержаны 12 членов экстремистской организации и её лидер. Об этом сообщает МВД по республике.
Уточняется, что задержанные являются участниками экстремистского объединения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*, запрещённого на территории РФ.
В МВД заявили, что в общей сложности в группировке состоит порядка 200 человек.
В квартирах задержанных были произведены обыски, в результате которых обнаружены металлические трубы, с помощью которых планировалось совершать нападения.
Кроме того, обыски проводились в домах в Московской и Ростовской областях. Там были найдены оружие, банковские карты, средства связи и предметы с запрещённой символикой.
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*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ
В МВД заявили, что в общей сложности в группировке состоит порядка 200 человек.
Кроме того, обыски проводились в домах в Московской и Ростовской областях. Там были найдены оружие, банковские карты, средства связи и предметы с запрещённой символикой.
Читайте также:
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Деятельность украинского движения «Аллатра» признана нежелательной
Боевик «Азова»* получил пожизненный срок за убийство раненого военного
*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Анастасия Чинкова