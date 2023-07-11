МВД: В Калужской области задержали второго подозреваемого в снятии скальпа с жителя Электростали

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В Обнинске Калужской области задержали второго подозреваемого в снятии скальпа с 19-летнего мужчины в Электростали. Об этом 11 июля сообщает МВД.
«В Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В понедельник полиция задержала первого подозреваемого в снятии скальпа и волос с жителя Электростали. Им оказался уроженец Республики Коми 1999 года рождения.
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