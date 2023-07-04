МВД: В Красноярске отчим регулярно избивал свою падчерицу

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В больницу Красноярска поступила 13-летняя девочка с побоями, в избиении она обвинила отчима, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По информации ведомства, медики, приняв юную пациентку с различными травмами, сразу же передали информацию правоохранительным органам. Полицейские пришли в больницу, чтобы побеседовать с девочкой, и тогда она созналась, что ее регулярно избивает приемный отец.
Сотрудники МВД промониторили социальные сети девочки и нашли запись, на которой, предположительно, отчим, избивает пострадавшую.
Правоохранители возбудили проверку по факту происшествия. После лечения девочка будет отправлена в специализированное учреждение. Сейчас проводится допрос матери подростка, соседей и друзей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на подозреваемого.
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Сотрудники МВД промониторили социальные сети девочки и нашли запись, на которой, предположительно, отчим, избивает пострадавшую.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на подозреваемого.
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Евгения Парфентьева