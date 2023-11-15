МВД: В Красноярском крае восьмерых детей бросили в доме без тепла и еды

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В доме в Енисейском районе Красноярского края обнаружили восьмерых детей, которые находились в холодном доме без присмотра и пищи, об этом сообщает МВД по региону в своем Telegram-канале.
По информации министерства, в полицию позвонил местный житель, сообщивший о восьми несовершеннолетних в возрасте от года до 15 лет, которые находятся в опасных условиях.
Прибывшие на место происшествия спасатели действительно обнаружили брошенных детей в холодном доме. В момент прибытия в доме с детьми находились посторонние люди, которые распивали алкоголь. 32-летней матери в доме не было.
При этом, у детей отсутствовала приготовленная пища, вокруг царила антисанитария.
Несовершеннолетних поместили в специализированное учреждение, а их мать планируют привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
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Прибывшие на место происшествия спасатели действительно обнаружили брошенных детей в холодном доме. В момент прибытия в доме с детьми находились посторонние люди, которые распивали алкоголь. 32-летней матери в доме не было.
Несовершеннолетних поместили в специализированное учреждение, а их мать планируют привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
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Евгения Парфентьева