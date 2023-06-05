МВД в Москве задержало телефонных террористов, помогавших ВСУ

Фото: Фотобанк Московской области
Как сообщили в ведомстве, задержанные закупали российские SIM-карты для украинцев, что позволяло менять номер звонившего с Украины на российский и, при этом, сохранять анонимность. При блокировке номера, они покупали новую карту.
При обыске квартир задержанных полиция обнаружила более 10 тысяч SIM-карт, а также GSM-шлюзы, модемы, компьютеры и другое оборудование.
Пятерым задержанным будет предъявлено обвинение в мошенничестве.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ночь с 4 на 5 июня в Амстердаме прогремели три взрыва подряд.