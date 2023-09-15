МВД: В Ярославле неизвестные лица начали стрелять по автобусам

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Неизвестные устроили стрельбу по автобусам в Дзержинском районе Ярославля. Они открыли огонь на улице Бабича, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального МВД. Неизвестные устроили стрельбу по двум пассажирским автобусам в Дзержинском районе Ярославля, сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
«По предварительной информации неизвестными был использован неустановленный предмет, используемый в качестве оружия, для производства выстрелов в направлении <...> общественного транспорта», — говорится в заявленииПравоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.2 ст. 213 УК РФ). Преступников объявили в розыск.
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