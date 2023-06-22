МВД: В Ярославле задержали пьяного мужчину, который приставал к женщине с коляской

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По информации ведомства, мужчина в нетрезвом виде пристал к женщине, которая гуляла с коляской. Какие именно действия совершал правонарушитель – не уточняется, однако, известно, что на помощь к матери пришли очевидцы. Они схватили пьяного мужчину и удерживали его до приезда полиции.
Отмечается, что по факту происшествия проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны Белоруссии рассказали о военном вертолете Ми-24 ВС региона, который совершил жесткую посадку на северо-востоке Брестской области.