Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Мятежники-хуситы в Йемен заявили об ударе баллистическими ракетами по Израилю

Мятежники-хуситы в Йемен заявили об ударе баллистическими ракетами по Израилю

09 ноября 2023, 23:11
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» запустили партию баллистических ракет по различным целям на территории Израиля, включая военные объекты в Эйлате. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на военного представителя группировки.

Впервые о нанесении удара по Израилю хуситы сообщили 31 октября. Тогда глава пресс-службы повстанцев бригадный генерал Яхья ас-Сари утверждал, что запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников.

Движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, ранее заявляло о сбитом БПЛА, который осуществлял в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена «враждебные действия в рамках военной поддержки Соединённых Штатов израильского образования».

Читайте также:

Пентагон признал, что хуситы сбили БПЛА MQ-9 Reaper США у побережья Йемена

Йемен атаковал Израиль с помощью ракет

Ближний восток раскаляется: Йемен объявил войну Израилю
#ракета
#израиль
Читайте нас в
«Весь зал лицом в пол»: В Петербурге ОМОН сорвал тайный концерт группы Zero People
В Петербурге ОМОН сорвал подпольный концерт антироссийской группы Zero People
09 ноября 2023, 22:20

Фото: istock / artolympic

Российский дуэт Zero People прямо сейчас проверяют на мошенничество. ОМОН приехал на концерт, который должен был пройти в Санкт-Петербурге.
По данным телеграм-канала SHOT, группа продавала VIP-билеты, которые не давали никаких преимуществ. Кроме обычных билетов стоимостью 2 тысячи рублей, было 2 категории «элитных» билетов по 3 и 4,5 тысячи рублей. Приобретая их, зрители могли попасть в концертный зал через отдельный вход и занять удобные места.

Но обладатели VIP-билетов были расстроены, так как они стояли в очереди вместе со всеми, а удобные места находили очень далеко от сцены. Кроме того, выяснилось, что концерт был организован нелегально.

Сейчас в клубе «Космонавт» продолжает работать ФСБ совместно с МВД. Всего на пол уложили несколько сотен зрителей, которые ждали начала выступления Zero People. Общаются силовики и с самим Красовицким. Отмечается, что Красовицкий систематически высказывается против России с 2014 года.

Читайте также: 
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в супермаркетах

Петербурженка с ножом в животе обвинила в случившемся кота

На Алтае уснувшую женщину переехали 29 вагонов, она осталась жива

#мвд
#концерт
#зрители
#фсб
#космонавт
#билеты
Читайте нас в
Базу США в Ираке атаковали с помощью заминированного беспилотника
Rudaw: БПЛА нанёс удар по базе США в Иракском Курдистане, там начался пожар
09 ноября 2023, 21:57

Фото: istock / Leonid Ikan

Военную базу США Харир на севере Ирака атаковали с помощью заминированного беспилотника. Об этом сообщает иракский телеканал Rudaw, ссылаясь на анонимный источник.

«Заминированный беспилотник упал и взорвался на базе Харир в Эрбиле», — сказано в сообщении телеканала.
По информации источника, после мощного взрыва в воздушной гавани загорелся топливный склад.

Отмечается, что американская база Харир, как и многие другие военные объекты США в Ираке и Сирии, стали часто подвергаться нападениям. Ответственность за эти удары уже несколько раз принимали на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен завил, что КНДР передает России военную технику для проведения специальной военной операции на Украине, при этом Москва может помогать Пхеньяну с баллистическими ракетами.

Читайте также: 

В Европе заявили, что нынешнее правительство Израиля не пойдёт на перемирие в Газе

Политолог Бредихин: «Русские имеют право на государственный язык на Украине»

Ушаков: Россия готова к переговорам с Украиной, но с их стороны контакта нет

#сша
#военные
#беспилотник
#база
#бпла
#взрыв
Читайте нас в
В Москве задержали мать, пытавшуюся продать новорожденного ребенка
В Москве арестовали женщину за продажу своего новорожденного сына
09 ноября 2023, 21:37

Фото: istock / simpson

В Москве суррогатная мать, которая продала ребенка за 25 тысяч рублей в месяц и миллион после родов, задержана и отправлена под стражу. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, ее соучастница, которая передала деньги за малыша, будет находиться под домашним арестом. Сообщается, что женщина незаконно выносила и передала ребенка клиентке из интернета, не оформляя никаких документов.

По данным следствия, в мае 2022 года 31-летняя женщина нашла клиентку в Москве, которая согласилась на ее условия. После переговоров весной 2023 года ей сделали ЭКО в клинике. 3 ноября ребенок родился и его передали биологической матери. За это суррогатная мать получила миллион рублей.

По факту возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Двух женщин задержали.

Читайте также: 
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в супермаркетах

Петербурженка с ножом в животе обвинила в случившемся кота

На Алтае уснувшую женщину переехали 29 вагонов, она осталась жива

#деньги
#ребёнок
#дело
#эко
#уголовное дело
#женщина
#мать
#новости
Читайте нас в
Глава Люберец Волков поблагодарил местного жителя за задержание агрессора с мачете
09 ноября 2023, 21:25

Фото: телеграм-канал Владимира Волкова

Владимир Волков поблагодарил жителя Подмосковья Мугабила Гаджи оглы Бабаева за помощь в задержании мужчины, напавшего на люберчан с мачете. Об этом глава Люберец сообщил в своём телеграм-канале.
«Мугабил стал случайным свидетелем происшествия. Из своей машины он увидел, как преступник ранил женщину мачете на ул. Кирова. Мужчина понял, что не может остаться в стороне. Он сбил преступника, перекрыл автомобилем дорогу, и оказал помощь при задержании правонарушителя», – рассказал Волков.
Он назвал этот поступок поистине геройским, достойным настоящего мужчины. Также Волков передал слова благодарности от пострадавших.  Ранее сообщалось что 8 ноября, некий Роман Концелидзе набросился с мачете на женщину и подростка на улице Кирова в Люберцах. Оба пострадавших госпитализированы с травмами. Глава Люберец навестил их в больнице. 

Читайте также:

Мужчину, нападавшего на прохожих с мачете, хотели положить в психбольницу

На мужчину, напавшего с мачете на людей в Люберцах, завели уголовное дело

В Люберцах неадекватный мужчина с мачете атаковал прохожих
 

 
#люберцы
#нападение
#безопасность
#чп
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Москве вынесли приговор инспектору ГИБДД, который продал сведения о Дугиной
Суд назначил четыре года колонии инспектору ГИБДД, собравшему сведения о Дугиной
09 ноября 2023, 21:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Нагатинский суд Москвы вынес приговор инспектору ГИБДД Ивану Рыбину, который продал личные данные журналистки Дарьи Дугиной, убитой во время террористического акта. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Отмечается, что московский суд вынес наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, а также лишения звания майора. 

Второй фигурант дела об убийстве Дугиной, Даниил Чоудхури, был отправлен в колонию общего режима сроком на один год. Его взяли под стражу прямо в зале суда, поскольку до этого он находился под подпиской о невыезде. 

При расследовании дела удалось выяснить, что Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе личной информации, на что откликнулся инспектор ГИБДД Рыбин, имевший доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции. Полученные сведения о журналистке он продал за 3350 рублей. Отмечается, что оба виновника признали свою вину.

Читайте также:

Для обвиняемых по делу Дугиной прокурор попросил почти четыре года колонии

Суд приговорил подельников убийцы Дарьи Дугиной к 3,5 годам колонии

В Мелитополе появится улица имени Дарьи Дугиной
#суд
#колония
#убийство
#теракт
#гибдд
#наказание
Читайте нас в
«Это не случайность»: В Киеве раскрыли подробности гибели помощника Залужного
Политолог Корнейчук: Смерть помощника Залужного от гранаты не была случайной
09 ноября 2023, 20:58

Фото: istock / by sonmez

Смерть помощника главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова была не случайна. Такое заявление сделал украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«Я скептически отношусь к данным следствия. <…> Как опытный военный, которому подарили гранаты, мог подумать, что это не настоящая граната, а муляж, и выдернуть чеку?» — спросил Корнейчук.
Как считает эксперт, что смерть Частяков произошла именно после заявлений Залужного о тупике контрнаступления ВСУ. Корнейчук напомнил, что главком ВСУ является единственным высокопоставленным украинским чиновником, который понимает безысходность ситуации для армии Украины.

«Я очень редко верю в случайности», — подытожил Корнейчук.
Напомним, Частяков погиб 6 ноября из-за взрыва гранаты, которую ему подарил коллега в честь день рождения. Кроме того, в украинском МВД заявили, что Частяков знал, что ракеты боевые. 

Читайте также: 
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в супермаркетах

Петербурженка с ножом в животе обвинила в случившемся кота

На Алтае уснувшую женщину переехали 29 вагонов, она осталась жива

#эксперт
#смерть
#граната
#политолог
#всу
#мнение
Читайте нас в
В Перми задержали полуголого мужчину под наркотиками, который размахивал ножами
В Перми задержали голого россиянина с двумя ножами, который ворвался в магазин
09 ноября 2023, 20:43

Фото: istock / BrianAJackson

В Перми задержали голого мужчину, который с двумя ножами ворвался в магазин. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на краевое управление МВД.

По информации ведомства, мужчина в одних трусах и с двумя ножами бегал по двору между жилыми домами на улице Нейвинской, а затем забежал в магазин. Испуганные продавцы побежали на улицу. Нарушителя задержал участковый Вадим Акбаев, который случайно проезжал мимо. Он убедил убрать мужчину ножи, а затем скрутил его и и удерживал до приезда сотрудников Росгвардии.

Задержанный мужчина объяснил, что перед инцидентом он нашёл на улице чью-то закладку с наркотическим веществом и употребил его. После чего он решил, что за ним гонятся преследователи.

Отмечается, что местные жители написали участковому письмо, в котором поблагодарили за отважные действия.

Читайте также: 
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в супермаркетах

Петербурженка с ножом в животе обвинила в случившемся кота

На Алтае уснувшую женщину переехали 29 вагонов, она осталась жива


#магазин
#мвд
#жители
#мужчина
#новости
Читайте нас в
«Не успели»: Мужчину, нападавшего на прохожих с мачете, хотели положить в психбольницу
Мужчину, который мачете порезал прохожих, планировали положить в психбольницу
09 ноября 2023, 19:55

Фото: istock / artursfoto

Мужчину из Люберец, который напал на прохожих с мачете, собирались положить в психиатрическую больницу.

Мать Романа Концелидзе рассказала правоохранителям, что сын незадолго до нападения стал себя странно вести. Он называл себя Богом и говорил, что поедет на войну. Также он попросил мать постирать его спортивный костюм, в котором он якобы собрался ехать на фронт.

Родственники заподозрили, что у него есть психиатрические проблемы. В день нападение мать хотела пообщаться с коллегой, которая раньше работала в психиатрической больнице и могла дать совет, куда лучше всего отправить Романа. Но положить его в больницу не успели — 8 ноября он ударил подростка бутылкой, а потом с ножом он напал на прохожую с ребёнком.

Одному из свидетелей пришлось взять неадеквата на таран – он сбил нападавшего автомобилем, а полции пришлось применить табельное оружие. После этого мужчину задержали.

Читайте также: 
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в супермаркетах

Петербурженка с ножом в животе обвинила в случившемся кота

На Алтае уснувшую женщину переехали 29 вагонов, она осталась жива


#нападение
#оружие
#мать
#мужчина
#сын
Читайте нас в
В московскую школу приехала полиция из-за агрессивного ученика
09 ноября 2023, 19:39

Фото: istockphoto/blinow61

В спецшколу №1 на севере столицы вызывали в четверг полицейских из-за агрессивного ученика.
РИА Новости пишет, что один из учеников вёл себя агрессивно по отношению к однокласснику. В ситуацию вмешались учителя, пригласили социального педагога. Но школьник отказался идти на контакт. Администрация школы вызвала полицию и сообщила о происходящем маме ученика. До приезда правоохранителей школьник находился в отдельном помещении вместе с тьютором и социальным педагогом.

По словам директора, никто не пострадал. Занятия продолжились в штатном режиме.

Ранее в Липецке группа подростков жестоко издевалась над своим сверстником. Парня избили и поставили на колени, а потом заставили извиняться. Во время расправы подростки хотели снять с жертвы скальп.

Читайте также:

В Тюмени подростки сломали позвоночник мальчику из-за его смеха

В Липецке школьники избили сверстника и хотели снять с него скальп

Москвич домогался до своего 13-летнего сына-аутиста в раздевалке аквапарка
#москва
#школа
#подростки
Читайте нас в
Достижения.рф