Мятежники-хуситы в Йемен заявили об ударе баллистическими ракетами по Израилю

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Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» запустили партию баллистических ракет по различным целям на территории Израиля, включая военные объекты в Эйлате. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на военного представителя группировки.
Движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, ранее заявляло о сбитом БПЛА, который осуществлял в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена «враждебные действия в рамках военной поддержки Соединённых Штатов израильского образования».
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