Мёртвым обнаружили куратора кинофестиваля «Послание к человеку» Медведева

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Куратор кинофестиваля «Послание к человеку» Алексей Медведев, который бесследно пропал 21 июля, найден мёртвым.
Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».Труп обнаружили в Московской области.
Подробности гибели Алексея Медведева не сообщаются.
«Послание к человеку» — ежегодный конкурсный международный кинофестиваль документальных, короткометражных, анимационных и экспериментальных фильмов. Проходит в Санкт-Петербурге с 1989 года.
Ранее генерал ФСО Геннадий Лопырев, осужденный на 10 лет лишения свободы, скончался в колонии.
Генерал-лейтенанта Лопырева осудили по двум эпизодам получения взятки на общую сумму около 7 миллионов рублей, а также в незаконном обороте оружия еще в 2017 году. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к выплате штрафа 150 миллионов рублей. При этом, ему сохранили звание генерал-лейтенант. Вину Лопырев так и не признал.
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«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», —сказано на сайте поискового отряда.
«Послание к человеку» — ежегодный конкурсный международный кинофестиваль документальных, короткометражных, анимационных и экспериментальных фильмов. Проходит в Санкт-Петербурге с 1989 года.
Ранее генерал ФСО Геннадий Лопырев, осужденный на 10 лет лишения свободы, скончался в колонии.
Генерал-лейтенанта Лопырева осудили по двум эпизодам получения взятки на общую сумму около 7 миллионов рублей, а также в незаконном обороте оружия еще в 2017 году. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к выплате штрафа 150 миллионов рублей. При этом, ему сохранили звание генерал-лейтенант. Вину Лопырев так и не признал.
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Мария Фирсова