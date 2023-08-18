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Мёртвым обнаружили куратора кинофестиваля «Послание к человеку» Медведева

18 августа 2023, 19:32

Фото: iStock/Motortion

Куратор кинофестиваля «Послание к человеку» Алексей Медведев, который бесследно пропал 21 июля, найден мёртвым.
Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».Труп обнаружили в Московской области.
«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», —сказано на сайте поискового отряда.

Подробности гибели Алексея Медведева не сообщаются.

«Послание к человеку» — ежегодный конкурсный международный кинофестиваль документальных, короткометражных, анимационных и экспериментальных фильмов. Проходит в Санкт-Петербурге с 1989 года.

Ранее генерал ФСО Геннадий Лопырев, осужденный на 10 лет лишения свободы, скончался в колонии.

Генерал-лейтенанта Лопырева осудили по двум эпизодам получения взятки на общую сумму около 7 миллионов рублей, а также в незаконном обороте оружия еще в 2017 году. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к выплате штрафа 150 миллионов рублей. При этом, ему сохранили звание генерал-лейтенант. Вину Лопырев так и не признал.

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#полиция
#труп
#кинофестиваль
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Мать написала заявление на сына, который изнасиловал четырехлетнюю сестру
В Подмосковье 15-летний подросток домогался до своей четырехлетней сестры
18 августа 2023, 20:43

Фото: iStock/SB Arts Media

В городском округе Серебряные Пруды Московской области пятнадцатилетний подросток домогался до своей четырехлетней сестры, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в семье, в которой развернулось это происшествие, пятеро детей. Трое совместных, и еще двое сыновей от первого барака жены.

Когда взрослых не было дома, пятнадцатилетний парень закрылся в комнате со своей четырехлетней сестрой, раздел ее, стал целовать, трогать и попытался заняться с ней сексом. Вечером девочка рассказала все матери, а та, недолго думая, написала на сына заявление в полицию.

Соседи семьи отметили, что мать очень много пьет и не особо следит за своими детьми.

Парень же, которому теперь может светить уголовное дело, состоит на учете в ПНД.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. 

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#подмосковье
#насилие
#подросток
#ребёнок
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В Москве подожгли балкон следователя, который работал над делом актера Ефремова
В Москве неизвестные подожгли балкон следователя, который работал над делом актера Ефремова
18 августа 2023, 19:16

Фото: iStock/Animaflora

В Москве неизвестные подожгли балкон бывшего следователя, который работал по делу актера Михаила Ефремова, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, вечером 17 августа злоумышленники разлили бензин под балконом Алексея Мишурова в Восточном Бирюлёво, устроили пожар, а затем скрылись с места преступления.

К счастью, возгорание быстро заметила дочь следователя и самостоятельно потушила его. Поджигателей разыскивают правоохранительные органы.

Отмечается, что Мишуров оставил службу в МВД сразу после суда над Ефремовым. 

Напомним, 8 сентября 2020 года Пресненский районный суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП с погибшим на Смоленской площади. 

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#москва
#поджог
#следователи
#суд
#актёр
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В Самаре в пожаре погиб человек
18 августа 2023, 18:48

Фото: istockphoto/Diy1

Один человек погиб и трое пострадали из-за пожара, который произошёл в квартирах многоэтажного дома.
«При пожаре на улице Краснодонской, дом 1 один человек погиб и трое пострадали. Госпитализированы мужчины 1993 и 1998 годов рождения, девушка 2004 года рождения», — сообщает Минздрав.
МЧС в Telegram-канале сообщает, что полыхали две квартиры на 6 и 9 этажах. Спасатели эвакуировали 20 человек. При этом 16 человек, 5 из которых дети, спасли с помощью спецустройств.
 
Пожар ликвидировали 44 человека и 13 единиц техники. Общую площадь возгорания оценили в 80 кв. м.

Ранее в Лакинске пожар унёс жизни 8-летнего мальчика и его 7-летней сестры.

Огонь охватил частный дом в Собинском районе. 17 августа в 22:30 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в частном доме, где жила семья с детьми. Возгорание потушили. На месте ЧП спасатели обнаружили тела мальчика 2015 года рождения и девочки 2016 года рождения.

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#пожар
#мчс
#минздрав
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Россиянка осквернила памятник воинам-афганцам
Жительница Мурманска осквернила памятник воинам-афганцам
18 августа 2023, 18:29

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В Мурманске женщина осквернила памятник воинам-афганцам, сообщает Telegram-канал SHOT.
Женщина сбросила цветы с мемориала возле театра Северного флота и расписала его краской.

По предварительной информации, она действовала по указу Киева.

Полиции удалось оперативно задержать 58-летнюю местную жительницу. Сейчас она объясняет причины своего поступка полицейским.

Напомним, ранее в Таллине вандалы осквернили советский мемориал на холме Маарьямяэ. По факту случившегося возбудили уголовное дело за осквернение памяти умершего. Наказание по этой статье предусматривает штраф либо лишение свободы.

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#памятники
#вандализм
#полиция
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В Москве девушку обокрали в храме
18 августа 2023, 18:17

Фото: iStock/LightFieldStudios

Девушка перед работой решила посетить храм, который расположен в Москве на Лубянке, в результате чего ее обокрали. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что у пострадавшей украли сумку с телефоном, наушниками, документами и деньгами. Пропажу девушка обнаружила только спустя час.

Сообщается, что преступление совершила местная бездомная, 61-летняя Ольга. Ее задержали, найденную сумку с имуществом вернули ее владелице.

Злоумышленницу Ольгу, у которой нет определённого места жительства, позже отпустили на подписку о невыезде. 

Напомним, ранее жительница Москвы втерлась в доверие к ветерану СВО, обокрала его и переехала на машине. Участнику СВО выплатили три миллиона рублей за ранение, тогда новая знакомая, к которой ветеран успел проникнуться доверием, предложила ему перевести 850 тысяч рублей на ее карту. 

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#ветеран
#девушка
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#кража
#храм
#церковь
#москва
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Россиянка ограбила ветерана СВО, а затем переехала его на машине
В Москве женщина втерлась в доверие к ветерану СВО, чтобы обокрасть его
18 августа 2023, 18:01

Фото: iStock/Prostock-Studio

Жительница Москвы втерлась в доверие к ветерану СВО, обокрала его и переехала на машине, сообщает «Московский комсомолец».
Житель Воронежской области принимал участие в специальной военной операции в марте-апреле 2022 года. Военного тяжело ранили, после чего поместили в один из московских госпиталей. Там у него завязалась переписка с молодой девушкой, которая начала навещать ветерана, приносить ему продукты.

Участнику СВО выплатили три миллиона рублей за ранение, тогда новая знакомая, к которой ветеран успел проникнуться доверием, предложила ему перевести 850 тысяч рублей на ее карту. Мол, в палате так много посторонних, могут и украсть. Военный согласился.

Когда мужчину выписали из госпиталя, подруга отвезла его к родным в Воронеж. Там она попросила его помочь с покупкой машины, он вновь согласился и выделил женщине миллион рублей.

Спустя время, отношения военного и женщины начали портиться. Он почувствовал, что подруга постоянно намеренно инициирует ссоры, а потом она и вовсе перестала отвечать на его звонки.

Он пришел во двор ее дома в Долгопрудном и попросил вернуть ему документы и деньги, которые находились у женщины. Она выкинула документы из окна машины и переехала ветерана, повредив ему голеностоп.  

Бывший военный долго пытался вернуть свои деньги по-хорошему, однако, не так давно он не выдержал и написал заявление в полицию.

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#москва
#сво
#ветеран
#кража
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В Питере семейная пара педофилов снимала порно со своими детьми
В Петербурге арестовали семейную пару педофилов, которые снимали порно с собственными детьми
18 августа 2023, 17:06

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге задержали супругов, которые снимали порно ролики со своими детьми, сообщает 78.RU.
По информации СМИ, муж с женой организовали импровизированную студию в квартире на Гражданском проспекте, где снимали эротические видео с участием 13-летнего приемного сына и родной 12-летней дочери. Как отметили 78.RU., дети не сопротивлялись только потому, что до конца не осознавали мотивов родителей.

Отмечается, что отец даже умудрился снять порно с сыном в школьной раздевалке.

Супругов-извращенцев задержали и поместили в СИЗО. На них возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

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#уголовное дело
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Британскую медсестру признали виновной в массовом убийстве младенцев
Sky News: Бывшую британскую медсестру признали виновной в массовом убийстве младенцев
18 августа 2023, 16:44

Фото: iStock/globalmoments

Суд присяжных в Великобритании признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев, сообщает Sky News.
По информации телеканала, с июня 2015 года по июнь 2016 Летби работала в больнице города Честер. Помимо семи убитых младенцев, ей также вменяется покушение на убийство еще шести.  

Некоторых новорожденных медсестра пыталась убить по несколько раз, поэтому, в общей сложности ей предъявили обвинения по 22 пунктам.  

При этом, присяжные не смогли прийти к единому мнению по поводу покушений на убийство. Повторное слушание по этим пунктам состоится в понедельник.  

Все обвинения Летби отрицает. 

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#великобритания
#младенец
#убийство
#медсестра
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Во Владимире число отравившихся шаурмой достигло 56 человек
18 августа 2023, 16:10

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Во Владимире 56 человек (в их числе 13 детей) отравились шаурмой.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Владимирской области сообщили, что, предварительно, причиной массового отравления является сальмонелла.

Выявили 23 новых случая заболевания, связанных с употреблением шаурмы. Накануне информировали о 17 случаях отравления, к вечеру четверга пострадавших стало уже 33. У людей повышена температура, многократная рвота, жидкий стул и озноб.

Ранее в Магнитогорске после посещения кафе «Хорошее место» из-за шаурмы госпитализировали 25 человек. 

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после того, как 16 человек отравились шаурмой. У местных жителей диагностирована кишечная инфекция. Установлено, что все госпитализированные ели шаурму с курицей. В кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

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