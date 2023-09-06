На афгано-пакистанской границе начались столкновения, слышна стрельба

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У КПП «Торхам» на границе между Афганистаном и Пакистаном начались боевые столкновения. Там слышна стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
Ранее также сообщалось, что трое террористов, нарушив таджикско-афганскую границу, проникли на территорию Таджикистана и были ликвидированы спецслужбами республики при оказании сопротивления.
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Элина Позднякова