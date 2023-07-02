На аккаунт Wildberries жительницы Вологодской области неизвестные заказали кремы на 200 тысяч рублей

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За отказ от продукции женщина должна заплатить Wildberries 86 тысяч рублей
Baza пишет, что на аккаунт жительницы Вологодской области неизвестные заказали кремы для лица, суставов и против грибка в количестве 250, 250 и 365 штук соответственно. Сумма заказа составила 210 тысяч рублей. При этом товары должны поступить в пункты выдачи в Амурской области, но девушка живет под Вологдой.
Узнав о заказе, женщина позвонила в техподдержку. Сотрудница уточнила, приходили ли ей какие-нибудь подозрительные СМС, но таких сообщений женщина не получала.
Поэтому женщине заявили, что это она заказала полтысячи кремов. Клиентке объяснили, что отказаться от товаров можно только в пункте выдачи или просто не забирать кремы в течение 15 дней.
Правда, по новым правилам площадки за отказ по каждому товару спишется плата за его доставку обратно на склад (100 рублей за каждую позицию). То есть женщина после 14 июля окажется должна 86 500 рублей.
Просто удалить данные карты из аккаунта не получится. Информация о картах не исчезает, а просто становится невидимой в личном кабинете.
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Узнав о заказе, женщина позвонила в техподдержку. Сотрудница уточнила, приходили ли ей какие-нибудь подозрительные СМС, но таких сообщений женщина не получала.
Правда, по новым правилам площадки за отказ по каждому товару спишется плата за его доставку обратно на склад (100 рублей за каждую позицию). То есть женщина после 14 июля окажется должна 86 500 рублей.
Просто удалить данные карты из аккаунта не получится. Информация о картах не исчезает, а просто становится невидимой в личном кабинете.
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Мария Фирсова