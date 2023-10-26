На Алтае купили слишком много лекарств для льготников, возбуждено дело

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновников минздрава Республики Алтай.
РИА Новости пишет, что чиновники купили слишком много лекарств для льготников, в итоге у лекарств на сумму 3,35 млн рублей истёк срок годности.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Халатность». По предварительным данным, с января 2020 года по октябрь 2023 года чиновники Минздрава некачественно сформировали заявку на закупку лекарств.
Ранее сообщалось, что в 2024 году могут ввести акциз на весь производимый в России спирт, включая медицинский, передает РИА Новости. Ожидается, что это принесет дополнительные доходы в бюджет в размере от 15 до 20 млрд рублей. Однако, сроки введения данной меры зависят от разработки механизма, который позволит избежать увеличения стоимости лекарств.
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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Халатность». По предварительным данным, с января 2020 года по октябрь 2023 года чиновники Минздрава некачественно сформировали заявку на закупку лекарств.
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Мария Фирсова