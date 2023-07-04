На Алтае мать, которая сожгла дочь на глазах у сына, отправили на принудительное лечение

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Следственный комитет РФ по Алтайскому краю рассказал, что женщину, которая сожгла дочь на глазах у сына, отправили на принудительное лечение, сообщает «РИА Новости».
Напомним, 20 февраля 2023 года женщина привезла свою полуторагодовалую дочь к складским помещениям, облила ее керосином, подожгла, а затем скрылась с места преступления. Вместе с собой она взяла и своего восьмилетнего сына, который наблюдал за всем происходящим. Девочка скончалась на месте.
40-летнюю жительницу села Урожайное судили по уголовной статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью».
Однако, эксперты установили, что в момент совершения преступления женщина находилась в невменяемом состоянии, обусловленном хроническом психическим расстройством, и не осознавала опасность своих действий.
В результате, суд принял решение отправить женщину с специализированное медицинское учреждение, где ей будут оказывать психиатрическую помощь в стационарных условиях.
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40-летнюю жительницу села Урожайное судили по уголовной статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью».
В результате, суд принял решение отправить женщину с специализированное медицинское учреждение, где ей будут оказывать психиатрическую помощь в стационарных условиях.
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Евгения Парфентьева