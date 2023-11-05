На Алтае охотник случайно застрелил 14-летнего подростка

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Двое жителей Алтайского края отправились на охоту на автомобиле «УАЗ», взяв с собой 14-летнего сына одного из них. Случайным выстрелом подросток был смертельно ранен.
Мальчика быстро доставили в Центральную городскую больницу Бийска. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение теменной кости справа, открытый оскольчатый перелом кости, ушиб головного мозга тяжелой степени. Несмотря на все усилия медиков, подросток скончался.
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Александр Бойцов