На Алтае погиб скалолаз из Новосибирской области

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ЧП случилось на перевале «Контейнер», во время прохождения Северо-Чуйского хребта. Житель Новосибирска сорвался со страховки при «очевидных обстоятельствах».
ГУ МЧС по Республике Алтай сообщает, что скалолаз входил в туристическую группу из четырех человек. Участники не зарегистрировались в ГУ МЧС перед путешествием.
Непогода не позволяют забрать тело погибшего. Когда ситуация улучшится, к месту инцидента будет направлен частный вертолет из Горно-Алтайска.
Перевал, на котором сорвался мужчина, соединяет реку Актра и ледник Большой Актру. Маршрут сложный для путешествия, на нём встречаются множество крутых склонов. Сам перевал располагается на высоте более 3 тысяч метров.
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Непогода не позволяют забрать тело погибшего. Когда ситуация улучшится, к месту инцидента будет направлен частный вертолет из Горно-Алтайска.
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Мария Фирсова