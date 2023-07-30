На Алтае проверят детские лагеря после массового отравления в «Горном орлёнке»

Фото: istockphoto/kwanchaichaiudom
Глава региона Олег Хорохордин сообщил, что всем отравившимся оказана медицинская помощь.
Проверка детских оздоровительных лагерей пройдёт в Республике Алтай. Причиной стало массовое отравление в «Горном орлёнке», пишет ТАСС.
С 26 по 29 июля в детском лагере «Горный орлёнок» отравились 69 человек, из них 67 детей (от 6 до 17 лет). У них обнаружили признаки кишечной инфекции. Медики сообщают о легкой степени заболевания. Принято решение временно изолировать всех заболевших с целью наблюдения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Читайте также:
В Алтайском крае выросло число отравившихся в детском лагере
В Красногорске 37 человек отравились на предприятии «Союзснаб»
В Удмуртии в детском лагере у 23 человек нашли признаки острой кишечной инфекции
«Поручаю региональным Минобрнауки и Минтруда в самое ближайшее время запланировать выезды во все функционирующие детские лагеря, проверить работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и другие вопросы безопасности», - такое поручение дал Олег Хорохордин.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Читайте также:
В Алтайском крае выросло число отравившихся в детском лагере
В Красногорске 37 человек отравились на предприятии «Союзснаб»
В Удмуртии в детском лагере у 23 человек нашли признаки острой кишечной инфекции
Мария Фирсова