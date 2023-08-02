На Алтае пятилетняя девочка утонула в реке

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На Алтае утонула пятилетняя девочка. Ее семья приехала отдохнуть из Новосибирска, сообщает «МК в Новосибирске».
Трагедия произошла на реке Катунь, неподалеку от турбазы «Виктория».
По информации СМИ, звонок в правоохранительные органы поступил в ночь на 2 августа. Взволнованные родители рассказали, что их дочь самостоятельно покинула домик на турбазе, пока они спали, и ушла в неизвестном направлении.
В поисках ребенка правоохранители прошли 200 метров вниз по реке, пока не обнаружили ее тело без признаков жизни.
В смерти девочки будут разбираться следователи и судмедэксперты.
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По информации СМИ, звонок в правоохранительные органы поступил в ночь на 2 августа. Взволнованные родители рассказали, что их дочь самостоятельно покинула домик на турбазе, пока они спали, и ушла в неизвестном направлении.
В смерти девочки будут разбираться следователи и судмедэксперты.
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Евгения Парфентьева