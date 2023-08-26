На Алтае родственница обокрала молодожёнов и сожгла деньги в печи

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Родственница жениха будучи в состоянии алкогольного опьянения украла у молодожёнов деньги.
Происшествие случилось в Усть-Канском районе Республики Алтай, сообщают в региональном управлении МВД. На второй день свадьбы молодожёны уехали к родственникам в соседнюю деревню, а 43-летняя родственница жениха осталась в их доме, чтобы помочь по хозяйству.
Когда семейная пара вернулась домой, выяснилось, что пропали подаренные 40500 рублей. Молодожёны обратились в полицию. Подозреваемую задержали. Женщина во всё призналась. Она объяснила, что в момент кражи была пьяна. На следующий день она, по её словам, проснулась, испугалась и решила сжечь в печи украденные деньги.
Женщине грозит до 5 лет колонии по статье о краже с причинением значительного ущерба. Судимость окажется не первой в её биографии.
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«Во время уборки сельчанка обнаружила женскую сумочку с лежащими внутри денежными средствами. Вытащив часть наличности, она положила купюры в карман своей кофты и ушла», – сказано в сообщении правоохранителей.
Женщине грозит до 5 лет колонии по статье о краже с причинением значительного ущерба. Судимость окажется не первой в её биографии.
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Мария Фирсова