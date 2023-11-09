На Алтае уснувшую женщину переехали 29 вагонов, она осталась жива

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev
В Алтайском крае женщина уснула на железнодорожных путях.
РИА Новости пишет, что по ней проехали 29 вагонов поезда. Всего поезд состоял из 46 вагонов. Машинист увидел лежавшего на путях человека и экстренно затормозил. Состав остановился над россиянкой.
Сообщается, что инцидент случился в канун 50-летия женщины. Она будучи пьяной легла отдохнуть на пути следования поезда.
Ранее в городе Вольск Саратовской области пенсионер сбил женщину с ребёнком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. О степени тяжести их травм ничего не сообщается.
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Сообщается, что инцидент случился в канун 50-летия женщины. Она будучи пьяной легла отдохнуть на пути следования поезда.
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Мария Фирсова