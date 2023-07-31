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В смертельном ДТП на Алтае пострадали семь человек, есть погибшая

На Алтае в ДТП погиб человек, семь пострадали
31 июля 2023, 12:20

Фото: istock/Galina Vetertsovskaya

На Алтае микроавтобус с туристами попал в смертельное ДТП с ассенизаторской машиной. Погиб один человек еще семеро получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«Вблизи села Чемал произошло крупное ДТП. Предварительно установлено, что водитель ассенизаторской машины Hino Ranger выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, который перевозил туристов», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, при ДТП погибла пассажирка микроавтобуса. При этом семь туристов получили разлитые травмы. Всего в транспорте находилось 20 человек, в том числе два ребенка.


Все пострадавшие отправлены на автомобилях скорой помощи в медицинские учреждения. Также на месте всем была оказана психологическая помощь.

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При взрыве в Ростовской области повреждены гаражи и автомобиль
31 июля 2023, 12:53

Фото: iStock/FelixRenaud

В Волгодонске Ростовской области в гаражном кооперативе прогремел взрыв, разрушено восемь гаражей. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Согласно сообщению, мощный взрыв полностью разрушил восемь гаражей. Также поврежден автомобиль. При этом, оп предварительным данным, под завалами может находиться хозяин взорвавшегося гаража.

Соседи утверждают, что 55-летний мужчина хранил пропановый баллон. Именно он и мог стать причиной взрыва. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Выясняется причина взрыва. Так же проводится поисково-спасательная операция.

Напомним, ранее в Таганроге Ростовской области в результате атаки ВСУ произошел взрыв возле кафе «Чехов сад».

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В Москве девушка потеряла сознание и упала под поезд
В московском метро «Кожуховская» девушка потеряла сознание и упала на пути
31 июля 2023, 12:46

Фото: iStock/spacedrone808

В Москве на станции метрополитена «Кожуховская» девушка потеряла сознание и упала на пути. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
У девушки закружилась голова, она потеряла равновесие, и она упала на пути. Пострадавшую удалось оперативно поднять на платформу. Машинист поезда успел затормозить, увидев на путях человека. По информации ведомства, девушка не получила серьезных травм.

Во время инцидента интервалы движения поездов были увеличены, однако, в настоящее время, маршруты приведены в обычный график. 

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В Москве загадочно погибла семиклассница элитной школы «Летово»
В Москве погибла семиклассница элитной школы «Летово»
31 июля 2023, 12:15

Фото: iStock/vmargineanu

В Москве при погибла 13-летняя девочка, являющаяся ученицей седьмого класса элитной школы «Летово». Обстоятельства смерти выясняются. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 28 июля тело подростка обнаружено под окнами многоквартирного дома на Ленинском проспекте. По данным следствия, следы волочения не обнаружены.

Уточняется, что девочка проживала со своим папой. Мама умерла еще в 2019 году. Подросток была ученицей седьмого класса частного образовательного учреждения «Летово». Школа-пансион была открыта миллиардером Вадимом Мошковичем в 2018 году.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства, при которых погиб ребенок.

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Рецидивист избил и изнасиловал петербурженку в лесополосе
Девушку жестоко избили и изнасиловали в лесу в Петербурге
31 июля 2023, 12:11

Фото: iStock/Motortion

В лесополосе на западе Петербурга избили и изнасиловали 28-летнюю девушку. Об этом сообщает Piter.TV.
Преступление совершил малознакомый девушке мужчина. По ее словам, инцидент произошел около 6 утра. Встретившийся ей в лесополосе мужчина, был мало знаком. Злоумышленник напал на девушку, избил ее и изнасиловал.  

Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение со множеством травм и ушибов. Насильник задержан правоохранительными органами. Выяснилось, что мужчина, ранее, уже неоднократно привлекался к ответственности. По ​данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. 

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СК РФ рассказал о побеге девушки, которую насильно держали 14 лет
31 июля 2023, 11:18

Фото: iStock/cyano66

В Следственном комитете рассказали, как девушка, насильно удерживаемая с 2009 по 2023 год, смогла сбежать.
Мужчина 1972 года рождения в 2009 году пригласил к себе в гости под предлогом распития алкоголя девушку 1990 года рождения. После этого он насильно удерживал её в своём доме в посёлке Смолино в Челябинске до июля 2023 года. В это время у мужчины обострилось психическое заболевание, и он был доставлен в больницу. Пока хозяин отсутствовал, девушка смогла сбежать.

СК сообщает, что 30 июля сестра пострадавшей подала заявление в полицию.

Кроме того, выяснилось, что в промежуток между 2010 и 2011 годом мужчина убил неизвестную женщину, останки которой были найдены во дворе дома.

В отношении местного жителя СК РФ по Челябинской области было возбуждено два уголовных дела: по факту похищения человека и убийства. В настоящее время он находится под присмотром полиции в психиатрической клинике.

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Под Самарой мужчина на катере изрубил винтом ноги купающейся девочки
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#похищение
#убийство
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Пушилин: Два человека погибли, шесть пострадали в результате обстрела Донецка
Пушилин сообщил о гибели двух мирных жителей при обстреле центра Донецка
31 июля 2023, 11:10

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил гибель двух человек при обстреле центральной части Донецка со стороны ВСУ. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Глава региона заявил, что украинские формирование сегодня утром обстреляли центр Донецка. Один из снарядов попал в автобус с мирными жителями. 

В результате обстрела, два человека погибли, шесть получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он также сообщил о повреждении предприятия в Ясиноватой. По словам Пушилина, водоканал был атакован с помощью дрона, выпущенного ВФУ. 

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Под Самарой мужчина на катере изрубил винтом ноги купающейся девочки
31 июля 2023, 10:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Самарской области управляющий катером мужчина проехался по купающейся 12-детней девочки на речке Сок, протекающей у села Малая Царевщина. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, девочка купалась на берегу речки Сок у села Малая Царевщина, когда прямо по ней проехал мужчина на катере, изрезав винтом ноги. Ребенка экстренно отвезли больницу в тяжелом состоянии. Известно, что пострадавшая потеряла много крови. Сейчас врачи пытаются спасти ей жизнь. При этом уточняется, что ноги ребенку получится сохранить.

Сейчас сотрудники местной полиции устанавливают личность водителя катера. Ведутся его поиски.

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В Петербурге девушка зарезала своего ухажера в туалете солярия
В туалете студии загара в центре Петербурга нашли изрезанного ножом мужчину
31 июля 2023, 10:35

Фото: iStock/zoka74

В туалете студии загара в центре Санкт-Петербурга, 20-летняя девушка ранила своего спутника ножом в живот, сообщает РЕН ТВ.
Девушка нанесла 29-летнему мужчине колото-резаное ранение в брюшную полость.

Инцидент произошел в туалете студии загара в центре Санкт-Петербурга. После совершения преступления девушка скрылась, однако, вскоре была задержана правоохранителями.

Выяснилось, что злоумышленница ранее уже была судима. В отношении 20-летней девушки возбуждено уголовное дело. Пострадавший находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь. 

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При обстреле Донецка погиб человек, трое ранены
Кулемзин: Один человек погиб и трое получили ранения при обстреле ВСУ Донецка
31 июля 2023, 10:11

Фото: iStock/frantic00

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле ВСУ Донецка, один человек погиб и трое получили ранения. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам градоначальника, украинские формирования нанесли удары по центру Донецка. 

В результате обстрела, загорелся пассажирский автобус с людьми. Ранены местные жители. Кулемзин заявил, что известно об одном погибшем. В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Раненым оказывается срочная медицинская помощь. 

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