В смертельном ДТП на Алтае пострадали семь человек, есть погибшая

Фото: istock/Galina Vetertsovskaya
На Алтае микроавтобус с туристами попал в смертельное ДТП с ассенизаторской машиной. Погиб один человек еще семеро получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«Вблизи села Чемал произошло крупное ДТП. Предварительно установлено, что водитель ассенизаторской машины Hino Ranger выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, который перевозил туристов», - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, при ДТП погибла пассажирка микроавтобуса. При этом семь туристов получили разлитые травмы. Всего в транспорте находилось 20 человек, в том числе два ребенка.
Читайте также:
В Дагестане в ДТП погиб сотрудник полиции
Священник устроил ДТП, обматерил полицейских и пригрозил уйти в ислам
На Ставрополье машина столкнулась с электричкой, есть погибшие
Элина Позднякова