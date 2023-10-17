На Алтае задержали иностранца с тушей редкого медведя

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На Алтае разделанную тушу исчезающего бурого медведя обнаружили в багажнике машины иностранца.
Он пытался вывезти тушу за границу, пишет ФТС России. Гражданина Казахстана задержали в районе пункта пропуска «Кулунда». Он пытался вывезти на родину шкуру, голову, лапы и другие части бурого медведя, который находится под угрозой исчезновения.
У мужчины не было документов, разрешающих вывоз за рубеж данного груза. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.
Ранее в Башкирии нашли медвежонка, мать которого ранее напала на женщину. Животное будет направлено на передержку. Сейчас продолжаются поиски других медведей - предположительно, с медведицей было ещё два медвежонка. Вероятнее всего, хищники скрылись в лесном массиве.
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«В багажнике авто таможенники нашли замороженные части медведя, предположительно для изготовления чучела, а также мясо животного», — сообщили в ФТС России.
Ранее в Башкирии нашли медвежонка, мать которого ранее напала на женщину. Животное будет направлено на передержку. Сейчас продолжаются поиски других медведей - предположительно, с медведицей было ещё два медвежонка. Вероятнее всего, хищники скрылись в лесном массиве.
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Мария Фирсова