На авиабазе разбился истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии

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Истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии разбился вместе с экипажем.
Об этом рассказал представитель минобороны бригадный генерал Турки аль-Малики.
Истребитель упал во время тренировочного полета на полигоне авиабазы в Хамис-Мушайте. Экипаж самолета погиб
Специальная комиссия начнёт расследовать и изучать причины крушения истребителя.
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Мария Фирсова