На авиашоу в Финляндии разбился самолет

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На авиашоу в финском городе Коувола во время выполнения фигуры высшего пилотажа разбился самолет. Пилот не успел катапультироваться и погиб.
Один из очевидцев трагедии рассказал, что во время выполнения сложной фигуры высшего пилотажа самолет вдруг завалился на крыло, а затем вошел в штопор и начал стремительно падать. Через несколько секунд раздался страшный грохот. Как сообщили представители правопорядка, при необходимости будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследования.
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Александр Бойцов