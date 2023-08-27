На АЗС в Румынии прогремели два взрыва, есть погибшие

В субботний вечер в Румынии на АЗС произошли два взрыва, в результате которого погиб один человек и более 30 пострадали, включая 26 пожарных. Об это этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раеда Арафата.