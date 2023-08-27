На АЗС в Румынии прогремели два взрыва, есть погибшие

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В субботний вечер в Румынии на АЗС произошли два взрыва, в результате которого погиб один человек и более 30 пострадали, включая 26 пожарных. Об это этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раеда Арафата.
«В начале было около шести раненых среди местных жителей... К сожалению, произошел второй взрыв, после которого 26 пожарных получили ранения. Один из них находится в серьезном состоянии, остальные имеют ожоги разной степени тяжести», - сказал Арафат.Первый инцидент имел место около 19:30 по местному времени (совпадает с МСК) на заправочной станции в городе Креведия. Спецслужбы эвакуировали людей из радиуса 300 метров и остановили движение транспорта. По предварительным данным минздрава, «семь человек пострадали, один умер». Точная информация ещё уточняется из-за сложившихся пожарных условий.
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