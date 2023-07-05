На Байкале во время шторма пропал байдарочник

Фото: пресс-служба Главного контрольного управления Московской области
Спасатели ведут поиски 50-летнего байдарочника, который попал в шторм на севере Байкала.
На Байкале ведутся поиски 50-летнего байдарочника. Его товарищ на резиновой лодке, который тоже попал в шторм, уже найден.
ЧП в акватории Байкала случилось вечером 4 июля. Двое мужчин попали в шторм в устье Верхней Ангары.
Один из туристов, который был на резиновой лодке, связался с экстренными службами. Его обнаружили через 1,5 часа поисков в 2 км от берега в районе губы Дагары. 54-летнего мужчину подняли на борт спасательного катера.
Babr Mash пишет, что ещё одного пропавшего 50-летнего байдарочника ищут. Поиск был приостановлен на ночь, но в данный момент его продолжили.
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ЧП в акватории Байкала случилось вечером 4 июля. Двое мужчин попали в шторм в устье Верхней Ангары.
Babr Mash пишет, что ещё одного пропавшего 50-летнего байдарочника ищут. Поиск был приостановлен на ночь, но в данный момент его продолжили.
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Мария Фирсова