На базе США в восточной части Сирии слышны звуки взрывов

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На газовом месторождении Конико, расположенном на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, на американской военной базе, возможно, произошла серия взрывов, сообщил телеканал Al Mayadeen.
Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 по 26 октября военные США подверглись 16 атакам как в Ираке, так и в Сирии.
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