На борту бизнес-джета находился Евгений Пригожин

Фото: iStock/porpeller
В частном самолете, который разбился в Тверской области, среди пассажиров значится руководитель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин. Об этом сообщили в Росавиации.
По информации ведомства, Пригожин значился в списке пассажиров бизнес-джета. Причины крушения не известны. На место падения самолета прибыли оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Читайте также:
Десять человек погибли при крушении бизнес-джета в Тверской области
Потерпевший крушение самолет может принадлежать Пригожину
В Твери разбился частный самолёт, есть погибшие
Анастасия Крестьянова