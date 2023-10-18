На борту самолета, летевшего из Москвы в Барнаул, умерла женщина

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Женщина умерла на борту рейса, выполнявшемся компанией «Аэрофлот» из Москвы в Барнаул. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 50летняя женщина начала испытывать трудности с дыханием в салоне «Аэробуса А320» на высоте 10 тысяч метров. Она не могла дышать и просила о помощи. Пока бортпроводники пытались спасти пассажирку, экипаж совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Однако женщина скончалась.
В настоящее время эксперты выясняют истинную причину смерти женщины. Самолет же вылетел в Барнаул.
Накануне стало известно, что британской авиакомпании EasyJet пришлось отменить рейс в Лондон, потому что один из туристов «сходил по-большому» прямо на пол в туалете самолета.
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В настоящее время эксперты выясняют истинную причину смерти женщины. Самолет же вылетел в Барнаул.
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Элина Позднякова