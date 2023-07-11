На бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Нассара напали в тюрьме;

Экс-врач американской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассар был госпитализирован после того, как на него напали с ножом в тюрьме Флориды, где он отбывает срок по обвинению в сексуальном насилии и хранении детского порно. Об этом во вторник сообщило американское издание Independent.