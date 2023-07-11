На бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Нассара напали в тюрьме;

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Экс-врач американской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассар был госпитализирован после того, как на него напали с ножом в тюрьме Флориды, где он отбывает срок по обвинению в сексуальном насилии и хранении детского порно. Об этом во вторник сообщило американское издание Independent.
По сведениям журналистов, 9 июля на Нассара во время ссоры напал другой заключенный, нанеся ему несколько ударов ножом в спину и грудь. Сейчас состояние бывшего спортивного врача остается стабильным. Отмечается, что это уже второе нападение на Нассара с 2017 года, когда его арестовали.
Никто из других заключенных или охранников тюрьмы не пострадал. Администрация исправительного учреждения уже начала собственное внутреннее расследование.
Ларри Нассар был спортивным врачом Университета штата Мичиган, а также официальным физиотерапевтом гимнастической сборной США на четырех Олимпийских играх. Среди его подопечных — олимпийские чемпионки Маккейла Марони, Александра Райсман и Симона Байлз. Все они подтвердили, что во время работы Нассар неоднократно применял к девушкам сексауальное насилие.
В итоге доктора признали виновным не только в нем, но также и в хранении детской и подростковой порнографии, а также в фальсификации улик. Общий срок, который он должен отбыть за все эти преступления, ваоьируется от 40 до 175 лет. И даже в самом лучшем для Нассара случае, он сможет стать свободным не раньше, чем в январе 2068 года.
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Никто из других заключенных или охранников тюрьмы не пострадал. Администрация исправительного учреждения уже начала собственное внутреннее расследование.
В итоге доктора признали виновным не только в нем, но также и в хранении детской и подростковой порнографии, а также в фальсификации улик. Общий срок, который он должен отбыть за все эти преступления, ваоьируется от 40 до 175 лет. И даже в самом лучшем для Нассара случае, он сможет стать свободным не раньше, чем в январе 2068 года.
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Артем Путинцев