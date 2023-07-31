На челябинского маньяка возбудили уголовное дело за убийство

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Следователи установили причастность подозреваемого в похищении девушки к убийству в 2011 году, сообщает Следственный комитете по региону.
Напомним, маньяк поссорился со своей первой сексуальной рабыней, после чего убийца начал избивать свою жертву, а затем бросил ее в сарае с ножом в голове. Он добил убитую гвоздодёром. Труп Оксаны он расчленил, засунул останки в кастрюлю и закопал в погребе.
Следователи установили, что эти останки принадлежат именно пропавшей Оксане. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее мать челябинского маньяка заявила, что она жила с ним добровольно. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах. Мать подозреваемого утверждает, что девушка была его «сожительницей» и жила с ним «добровольно».
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Следователи установили, что эти останки принадлежат именно пропавшей Оксане. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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Евгения Парфентьева