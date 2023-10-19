На челябинца, устроившего поножовщину в «Красное&Белое», возбудили дело

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На жителя Челябинска, который устроил поножовщину в магазине «Красное&Белое», возбудили уголовное дело, сообщает URA.RU со ссылкой на Следственный комитет по региону.
Напомним, потасовка произошла 18 октября около восьми часов вечера в магазине на улице Братьев Кашириных, 107в. Выяснилось, что с ножом в алкомаркет пришёл поссорившийся с подругой мужчина. Он заявился прямо к ней на работу, в «Красное&Белое». Помимо самой женщины, пострадала её коллега и случайный покупатель. Всем им была оказана своевременная медицинская помощь.
Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции. Выяснилось, что ранее он уже был судим за разбой.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, недоведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам».
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Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции. Выяснилось, что ранее он уже был судим за разбой.
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Евгения Парфентьева