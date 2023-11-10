На Чукотке нашли пропавший самолёт Ан-2

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
По предварительной информации, все трое — пилоты и пассажир — остались живы.
Shot пишет, что люди получили ранения различной степени тяжести. Капитан судна пешком отправился искать место связи. Сейчас за ним выдвинулась поисковая группа. Всех пострадавших отправят в артель Шахтерский.
Напомним, Ан-2 компании «Стриж Авиа» пропал во время выполнения рейса по маршруту Певек — Полярный — Певек. На борту самолёта находились три человека и 150 кг груза.
Ранее сообщалось, что Росавиация возобновит расследования аварийной посадки Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии». 12 сентября Airbus A320, который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Причиной возобновления расследования стали появившиеся обстоятельства
Читайте также:
Появилась информация о пропавшем на Чукотке самолёте Ан-2
Ростех впервые за 30 лет продемонстрирует за рубежом образец Ил-76МД-90А(Э)
В Феодосии беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу
Напомним, Ан-2 компании «Стриж Авиа» пропал во время выполнения рейса по маршруту Певек — Полярный — Певек. На борту самолёта находились три человека и 150 кг груза.
Читайте также:
Появилась информация о пропавшем на Чукотке самолёте Ан-2
Ростех впервые за 30 лет продемонстрирует за рубежом образец Ил-76МД-90А(Э)
В Феодосии беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу
Мария Фирсова